ABD’de bir hastanenin etik kurulu, imkânsızlık nedeniyle kimin tedavi görüp kimin ölüme terk edileceğine karar verecek

ABD'nin Texas eyaletinde, Meksika sınırındaki Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi koronavirüs hastasının tedavi görüp "hangisinin ölümlerini beklemek üzere evlerine gönderilmesine karar verecek" bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı.

64 bin 700 nüfuslu kasabanın sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez, bu kurulun sınırlı kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini belirleyeceğini söyledi.

'Hastane odasında yalnız ölmek yerine…'

Dr. Jose Vasquez şöyle konuştu:

"Gerçek şu ki, bilim ve istatistikler başka hastalıkları olan koronavirüs hastalarının aleyhine işliyor. Kimin daha fazla şansı olduğunu belirlemek için bir değerlendirme programı başlatmak zorundayız. İyileşme umudu olmayan hastaların binlerce mil uzakta bir hastane odasında ölmeleri yerine evlerinde daha iyi bakılacaklarına inanıyoruz."

Kasabanın idari amiri konumundaki yargıç Eloy Vera da Facebook mesajında "Maalesef Starr County Memorial Hastanesi'nin kaynakları sınırlı ve doktorlarımız kimin tedavi görüp kimin sevdiklerinin arasında ölümlerini beklemek için evlerine gönderileceğine karar vermek zorunda. Kasabamızda insanlarımızın böyle bir şey yaşamasını istemezdik" dedi.