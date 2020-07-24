HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de bir hastanenin etik kurulu, imkânsızlık nedeniyle kimin tedavi görüp kimin ölüme terk edileceğine karar verecek

ABD’de bir hastanenin etik kurulu, imkânsızlık nedeniyle kimin tedavi görüp kimin ölüme terk edileceğine karar verecek

24.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Texas eyaletinde, Meksika sınırındaki Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi koronavirüs hastasının tedavi görüp "hangisinin ölümlerini beklemek üzere evlerine gönderilmesine karar verecek" bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı.

ABD’de bir hastanenin etik kurulu, imkânsızlık nedeniyle kimin tedavi görüp kimin ölüme terk edileceğine karar verecek

ABD'nin Texas eyaletinde, Meksika sınırındaki Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi koronavirüs hastasının tedavi görüp "hangisinin ölümlerini beklemek üzere evlerine gönderilmesine karar verecek" bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı.

64 bin 700 nüfuslu kasabanın sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez, bu kurulun sınırlı kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini belirleyeceğini söyledi.

'Hastane odasında yalnız ölmek yerine…'

Dr. Jose Vasquez şöyle konuştu:

"Gerçek şu ki, bilim ve istatistikler başka hastalıkları olan koronavirüs hastalarının aleyhine işliyor. Kimin daha fazla şansı olduğunu belirlemek için bir değerlendirme programı başlatmak zorundayız. İyileşme umudu olmayan hastaların binlerce mil uzakta bir hastane odasında ölmeleri yerine evlerinde daha iyi bakılacaklarına inanıyoruz."

Kasabanın idari amiri konumundaki yargıç Eloy Vera da Facebook mesajında "Maalesef Starr County Memorial Hastanesi'nin kaynakları sınırlı ve doktorlarımız kimin tedavi görüp kimin sevdiklerinin arasında ölümlerini beklemek için evlerine gönderileceğine karar vermek zorunda. Kasabamızda insanlarımızın böyle bir şey yaşamasını istemezdik" dedi.

Hastane

Kasaba halkının üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Dr. Vasquez'e göre, salgının başlangıcında kasabada durum kontrol altındaydı. Ancak eyalette karantina önlemlerinin hafifletilmesiyle vaka sayısı hızla artmaya başladı. 1 Temmuz'da 642 olan vaka sayısı, dün itibarıyla 1519'a çıktı.

Halkın üçte birinin yoksulluk sınırının altında, nüfusun yüzde 30'unun sağlık sigortasına sahip olmadığı kasabada başka hastane yok ve yoğun bakım ünitesinde üçü solunum cihazına bağlı 27 hasta var.

Hastane

Hastane yetkililerine göre bazı hastalar her gün helikopterle eyaletteki diğer hastanelere sevk ediliyordu.

Ancak yargıç Eloy Vera, komşu eyaletlerde hastanelerin, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin dolması nedeniyle kendilerine artık yardım edemediğini söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Türk çift Alaska’da küresel ısınmayı görüntülediTürk çift Alaska’da küresel ısınmayı görüntüledi
Papa'nın Ayasofya açıklaması: "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"Papa'nın Ayasofya açıklaması: "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm"

En Çok Okunan Haberler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Filiz Akın ile oğlu sonunda kavuştu!

Filiz Akın ile oğlu sonunda kavuştu!

Tarihi anlar! Ayasofya'ya girişler durduruldu

Tarihi anlar! Ayasofya'ya girişler durduruldu

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Milletvekilleri aylardır maaş alamıyor, daha da alamayacaklar!

Milletvekilleri aylardır maaş alamıyor, daha da alamayacaklar!

Haftada en az bir kez çikolata yemek kalp damarlarını sağlıklı kılıyor

Haftada en az bir kez çikolata yemek...

Türk çift Alaska’da küresel ısınmayı görüntüledi

Türk çift Alaska’da küresel ısınmayı görüntüledi

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Uzmanların gözü onda: En siyah balık

Uzmanların gözü onda: En siyah balık

Çin'den ABD'ye Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma talimatı

Çin'den ABD'ye Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.