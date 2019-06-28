ABD'de Demokrat aday adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

Sıra dışı vaatlerle tanınan Senatör Sanders, öğrencilerin okul borçlarını silmek, orta sınıf halkı kalkındırmak, zengin sınıfa daha fazla vergi getirmek ve savaşlara son vermek isteğini belirterek, ABD'ye "gerçek bir değişiklik" getireceğini savundu.

Her soru için 1 dakika süre tanınan rakipler, bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarını eleştirirken, öte yandan kendilerini öne çıkaracak vaatlerini sıraladı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Senatör Kamala Harris, Senatör Bernie Sanders, Senatör Michael Bennet, Colorado Valisi John Hickenlooper ve iş adamı Andrew Yang'ın da dahil olduğu Demokrat Parti’nin 10 aday adayı, NBC tarafından düzenlenen açık oturumda bir araya geldi.

WASHINGTON (AA) - ABD’de gelecek yıl yapılacak başkan seçimleri için Demokrat Parti’nin aday adayları canlı yayında kozlarını paylaşırken, göçmenlik ve ırkçılık tartışmaları programa damga vurdu.

- "Donald Trump bizi korkunç bir duruma soktu"

Biden ise konuşması boyunca Trump'a yönelttiği sert tepkilerle dikkati çekerek, "Donald Trump, ABD'yi Wall Street'in kurduğunu sanıyor. Oysa ABD'yi kuran normal orta sınıf Amerikalılardır. Donald Trump bizi korkunç bir duruma soktu. Muazzam bir gelir eşitsizliği problemimiz var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ülkedeki ırkçılık sorununa da değinen Biden, başkan olması durumunda ırkçılıkla mücadele edeceğini ve ülkedeki yasadışı göçmenlerin bile sağlık sisteminden faydalanabileceğini ileri sürdü.

Bunun üzerine, aday adayları arasındaki tek siyahi Amerikalı olan Senatör Kamala Harris, Biden'in bu vaadini "samimiyetsizlik" olarak nitelendirirken, Biden'in ırkçı bazı Cumhuriyetçi senatörlerle yakın ilişkisi olduğunu ve beraber çalıştığını söyledi.

Biden ise Harris'in ifadesine tepki göstererek, “Geçmişinin tamamen yanlış tanıtıldığını” vurguladı.

Kendisinin geçmişte insan hakları aktivisti olduğunu belirten Biden, California eyaletinde başsavcı olarak görev yapan Harris'in verdiği kararlarla siyahilerden bile tepki topladığını ima ederek, "Bir başsavcı değildim." cevabını verdi.