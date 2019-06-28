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ABD'de Demokrat aday adayları canlı yayında kozlarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

ABD'de 2020'de yapılacak başkan seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayları canlı yayınlanan bir tartışma programında karşı karşıya geldi - 10 aday adayının katıldığı programda ana konu göçmenlik ve sağlık sistemi olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika tercihleri de sık sık eleştiri aldı

WASHINGTON (AA) - ABD’de gelecek yıl yapılacak başkan seçimleri için Demokrat Parti’nin aday adayları canlı yayında kozlarını paylaşırken, göçmenlik ve ırkçılık tartışmaları programa damga vurdu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Senatör Kamala Harris, Senatör Bernie Sanders, Senatör Michael Bennet, Colorado Valisi John Hickenlooper ve iş adamı Andrew Yang'ın da dahil olduğu Demokrat Parti’nin 10 aday adayı, NBC tarafından düzenlenen açık oturumda bir araya geldi.

Her soru için 1 dakika süre tanınan rakipler, bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarını eleştirirken, öte yandan kendilerini öne çıkaracak vaatlerini sıraladı.

Yaklaşık 2 saat süren oturumda aday adayları, göçmenlik, ırkçılık sorunu, ekonomi, sağlık sistemi ve küresel ısınma konularındaki görüşlerini paylaştı.

Sıra dışı vaatlerle tanınan Senatör Sanders, öğrencilerin okul borçlarını silmek, orta sınıf halkı kalkındırmak, zengin sınıfa daha fazla vergi getirmek ve savaşlara son vermek isteğini belirterek, ABD'ye "gerçek bir değişiklik" getireceğini savundu.

- "Donald Trump bizi korkunç bir duruma soktu"

Biden ise konuşması boyunca Trump'a yönelttiği sert tepkilerle dikkati çekerek, "Donald Trump, ABD'yi Wall Street'in kurduğunu sanıyor. Oysa ABD'yi kuran normal orta sınıf Amerikalılardır. Donald Trump bizi korkunç bir duruma soktu. Muazzam bir gelir eşitsizliği problemimiz var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ülkedeki ırkçılık sorununa da değinen Biden, başkan olması durumunda ırkçılıkla mücadele edeceğini ve ülkedeki yasadışı göçmenlerin bile sağlık sisteminden faydalanabileceğini ileri sürdü.

Bunun üzerine, aday adayları arasındaki tek siyahi Amerikalı olan Senatör Kamala Harris, Biden'in bu vaadini "samimiyetsizlik" olarak nitelendirirken, Biden'in ırkçı bazı Cumhuriyetçi senatörlerle yakın ilişkisi olduğunu ve beraber çalıştığını söyledi.

Biden ise Harris'in ifadesine tepki göstererek, “Geçmişinin tamamen yanlış tanıtıldığını” vurguladı.

Kendisinin geçmişte insan hakları aktivisti olduğunu belirten Biden, California eyaletinde başsavcı olarak görev yapan Harris'in verdiği kararlarla siyahilerden bile tepki topladığını ima ederek, "Bir başsavcı değildim." cevabını verdi.

- Trump'a dış politika eleştirisi

Konuşmasında ağırlıklı olarak ABD’nin dış politikasına yönelen Senatör Bennet ise Trump’ı global ilişkilerde "aykırı" tutumundan dolayı ABD’nin saygınlığına zarar vermekle suçladı.

Bennet, ABD’nin İran’ın tanker gemilerine saldırdığı iddialarına atıfta bulunarak, “Eğer tüm dünya, Hürmüz Boğazı’nda yaşananlar konusunda başkanımızın söylediklerine şüpheyle yaklaşıyorsa bu büyük bir sorundur. Kendi evimizdeki demokrasiyi onarmalıyız. Bütün dünya izliyor.” dedi.

- "NATO zarar görecek"

Bunun yanı sıra adaylara "Trump'ın başkanlığı sonrasında hangi ülke ile olan ilişkileri yeniden başlatmak istersiniz?" sorusu yöneltilirken, iş adamı Yang ve Colorado Valisi Hickenlooper, iklim değişikliği, ekonomi ve başka konularda Çin ile olan ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gerektiğini savundu.

Biden, Bennet ve Harris ise "ABD'nin NATO müttefikleri" cevabını vererek, Trump'ı hayati öneme sahip olan NATO askeri ittifakını yıpratmakla suçladı.

Biden, ayrıca, Trump'ın başkanlığı tekrar kazanması durumunda NATO'nun "ciddi şekilde zarar göreceğini" ifade etti.

Toplam 24 adayın yarıştığı Demokratlar arasındaki adaylık yarışının ilk canlı yayın tartışması dün yapılmıştı.

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders Biden'i yakından takip ediyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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