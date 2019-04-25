ABD'de idam

HUNTSVILLE (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde 21 yıl önce bir siyahiyi öldüren kişinin idam cezası, zehirli iğneyle infaz edildi.

Yetkililer, 1998'de cinayetten mahkum edilen 44 yaşındaki John William King'in Huntsville kentindeki eyalet hapishanesinde ölümcül dozda ilaçla idam edildiğini açıkladı.

Avukatları, King'in ölüm cezasının iptali için Temyiz Mahkemesine başvurdu fakat talepleri geri çevrildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, ırkçılıkla suçlanan King'in, James Byrd'ü siyahi olduğu için öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Teksas'ın Jasper kentinde 21 yıl önce King'in aralarında bulunduğu üç kişinin Byrd'ü kamyonetin arkasına bağladığı ve Byrd'ün vücudu parçalanana kadar 3 kilometre boyunca sürüklediği ifade edildi.

Suçlulardan birinin 2011'de idam edildiği, diğerinin halen cezaevinde olduğu kaydedildi.

ABD'de bu yılbaşından bu yana 4 kişi idam edildi.

Teksas eyaletinde 2018'de 13 kişi idam edilmişti.

