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ABD'de küçük uçak düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti, iki ev alev aldı

WOODBRIDGE (AA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük uçağın bir evin çatısına düşmesi sonucu uçağın pilotunun öldüğü ve iki evin alev aldığı bildirildi.

Yetkililer, küçük uçağın düşmesi sonucu meydana gelen patlamada iki evin alev aldığını ve kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Woodbridge Belediye Başkanı John McCormac, kaza sırasında küçük uçağın çatısına düştüğü evde şans eseri kimsenin olmadığını ancak patlamayla başlayan yangının diğer eve sıçradığını ifade etti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu müfettişi Adam Gerhardt, kazadan üçüncü bir evin de etkilendiğini kaydetti. Düşen uçakta yalnızca pilotun olduğunu aktaran Gerhardt, pilotun, Linden Havaalanından iniş izni aldıktan hemen sonra hava trafik kontrolüyle irtibatının kesildiğini dile getirdi.

Kaza anında bölgedeki havanın bulutlu ve puslu olduğu kaydedilirken, uçağın düşme nedeni henüz netlik kazanmadı.

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Küçük Uçak Woodbridge

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