HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de siyahilere polis şiddeti

ABD’de siyahilere polis şiddeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde siyahi Walter Wallace, Amerikan polisi tarafından sokak ortasında öldürüldü.ABD’de siyahileri hedef alan polis şiddeti dün yaşanan olayın ardından tekrar gündeme geldi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde siyahi Walter Wallace, Amerikan polisi tarafından sokak ortasında öldürüldü.
ABD’de siyahileri hedef alan polis şiddeti dün yaşanan olayın ardından tekrar gündeme geldi. ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde 27 yaşındaki siyahi ABD vatandaşı Walter Wallace, sokak ortasında polis kurşunlarına hedef oldu. Yaşanan olay anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde Wallace’ın annesinin, polisin ateş açmadan hemen önce “oğlumu vurmayın” ifadelerini kullandığı ve polisin yaklaşık 14 el ateş açtığı kayda geçti. Görgü tanıkları ise polisin olayda kontrolsüz güç kullandığını iddia etti. Walter Wallece’ın babası, oğlunun 10 defa vurulduğunu bildirerek “Oğlumun ruh sağlığı ile problemleri vardı. Onu neden vurdular? Annesi onları sakinleştirmeye çalışıyordu. Neden elektro şok cihazı kullanmadılar? “ ifadelerini kullandı.
Philadelphia Polis Departmanı Sözcüsü Eric Gripp, polisin ihbar üzerine Locust Sokağı’na gitmesinin ardından elinde bıçak taşıyan bir şahıs ile karşı karşıya geldiğini ifade etti. Gripp, siyahi şahsın elindeki bıçağı bırakmayı reddetmesinin ardından 2 polis memuru tarafından vücudunun farklı yerlerinden vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kenney ve Philadelphia Polis Departmanı Emniyet Müdürü Danielle Outlaw dün yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı yerin çevresindeki halk ile görüşmek istediğini dile getirdi. Outlaw, “Yaşanan olayın incelenmesi için Soruşturma Timi’ni görevlendirdim. Yaşanan olaya dair görüntülerin akıllarda birçok soruya neden olduğunun farkındayım. Mahalle sakinlerine söz veriyorum ki yürütülen soruşturma, yaşanan olay hakkındaki tüm soruları cevaplandıracak. Topluluğun öfkesini duyuyorum ve hissediyorum” ifadelerini kullandı.
Walter Wallece’ın ölümünün hemen ardından yüzlerce kişi sokaklara dökülerek protestolar düzenlemeye başladı. Polis ise 18. bölge polis istasyonu çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Philadelphia’nın batısında yer alan 55. Pine Sokağında başlayan protestolarda polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Protestocular, kalkanlar ile olayı bastırmaya çalışan polis memurlarına kaldırım taşı ve cam şişelerle saldırdı. Birkaç polis memuru ise atılan taş ve şişelerden ötürü yaralandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Önce duraksadı sonra kendisi de güldüÖnce duraksadı sonra kendisi de güldü
Dünyaca ünlü sarayın bahçesinde çırılçıplak koştu Dünyaca ünlü sarayın bahçesinde çırılçıplak koştu
En Çok Okunan Haberler
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü
Astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Düğünde akılalmaz olay! Patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu
Düğünde akılalmaz olay! Patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu
İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Devlet Bahçeli'den 'pasta' gafı! Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Televizyon programında, 'Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır' diyen Sevda Noyan'ın davası başladı
'Benim listem hazır' demişti... Sevda Noyan'ın davası başladı
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 27 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayısıyla ilgili korkutan açıklama
İstanbul'da artan vakalarla ilgili korkutan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.