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ABD’de tepki çeken Blake kararı

06.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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ABD’de tepki çeken Blake kararı

ABD’de Wisconsin Savcısı, siyahi Jacob Blake’i sırtından 7 kez vuran polis memurlara aleyhinde dava açılması talebini reddetti.ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyahi adam ABD polisi tarafından sırtından 7 kez vurulması sonucu felç kalmıştı.

ABD’de Wisconsin Savcısı, siyahi Jacob Blake’i sırtından 7 kez vuran polis memurlara aleyhinde dava açılması talebini reddetti.
ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake adlı siyahi adam ABD polisi tarafından sırtından 7 kez vurulması sonucu felç kalmıştı. 23 Ağustos’ta yaşanan olayın ardından yüzlerce protestocu sokaklara dökülmüş, günlerce süren şiddetli protestolar nedeniyle gece saatlerinde kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Blake’i sırtından vuran polis memurlarının cezalandırılması için savcılığa başvurulmuştu.
Wisconsin Savcılığı, siyahi Jacob Blake’i sırtından 7 kez vuran polis memurları aleyhinde dava açılması talebini reddettiğini duyurdu. Karara gerekçe olarak, olayda polis memurlarının meşru müdafaa için ateş açtıkları iddiasını çürütecek herhangi bir kanıt bulunmaması gösterildi. Kenosha İlçe Savcısı Michael Graveley, Blake’in yanında bıçak taşıdığını ve polisin bıçaklanmaktan korktuğu için Blake’e müdahale ettiğini söyledi.

“Bu karar; şehri, eyaleti ve ulusu yıllarca etkileyecek”
Blake’in ailesi, karara yönelik öfkelerini dile getirdi. Jacob Blake’in amcası Justin Blake, “Bu karar; şehri, eyaleti ve ulusu yıllarca etkileyecek. Hükümet, halk için var değil mi? Polis terörüne izin vermeleri bize haksızlık" dedi. Blake ailesinin avukatı Ben Crump da yaptığı açıklamada, kararla birlikte adalet sistemine olan güvenin daha çok sarsıldığını kaydetti.
Savcılığın tartışmalı kararı, sivil toplum örgütleri ve bazı kamu görevlileri tarafından da tepkiyle karşılandı. Kararla birlikte, Blake’in 23 Ağustos’ta vurulmasının ardından gerçekleştirilen şiddetli protestoların fitilinin yeniden ateşleneceği öne sürüldü. Demokrat Vali Tony Evers, eşitlik çağrısında bulunarak, “Söz konusu karar, işimizin hala bitmediğinin bir kanıtı” dedi. Siyahi Teğmen Mandela Barnes ise sosyal medya hesabında olaya ilişkin açıklamasında, “Keşke şaşırdığımı söyleyebilseydim. Bu karar, adaletin yanlış uygulandığına bir örnek daha teşkil ediyor” ifadelerini yer verdi.

“Alıştık artık”
Kararın ardından dün akşam şehir merkezinin kuzeyinde 20 protestocu toplandı. Protestocular, “adalet yoksa barış yok" sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Gösteriye katılan Milwaukee’li 33 yaşındaki aktivist Vaun Mayer, "Alıştık artık, zaten bundan farklı bir şey beklemiyorduk” dedi.
Blake’in vurulmasına ilişkin federal sivil haklar soruşturmasının devam ettiği bildirilirken, ABD’nin Wisconsin Doğu Bölgesi avukatı Matthew Krueger, Adalet Bakanlığı’nın suçlamalara ilişkin kendi kararını vereceğini söyledi.

ABD’de tepki çeken Blake kararı

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