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ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 22:07 | Son Güncelleme

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı - Seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ın ekonomi politikasını desteklerken, yüzde 65'i Trump'ın başkanlığa yakışmadığı görüşünde

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasında, Trump'ın ABD kamuoyundaki destek oranına ilişkin anket sonuçları açıklandı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 47'sinin Trump'ın yaptığı işleri onayladığı belirtilen raporda, bu seviyenin nisana göre yüzde 5 artış ile verilen en yüksek destek oranı olduğu bildirildi.

Öte yandan, seçmenlerin yüzde 65'inin Trump'ın başkanlığa yakışmadığını ifade ettiği, ABD Başkanının en fazla desteği ekonomi alanındaki adımları ile aldığı vurgulandı. Buna göre, seçmenlerin yüzde 51'inin Trump'ın ekonomi alanında yaptıklarını doğru bulduğu aktarıldı.

Ankete göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun göçmenlik, sağlık sistemi, kadın hakları, kürtaj, iklim değişikliği, dış politika ve silahların kontrolü gibi konularda Trump'a karşı çıkması da dikkati çekti.

Anketin 28 Haziran- 1 Temmuz arasında bin 8 yetişkin seçmenin katılımıyla yapıldığı ve hata payının yüzde 3,5 olduğu aktarıldı.

Bununla beraber, Trump'ın kendisine yönelik artan desteğe rağmen 2020 başkanlık yarışında zorlanacağının ve ikinci kez başkan olma durumun garanti olmadığının altı çizildi.

Şu an için Trump'ı yüzde 14 geriden takip eden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in, ilerleyen süreçte bu farkı kapatmasının mümkün olduğu kaydedildi.

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ABD 2020 Başkanlık seçimleri anket Donald Trump Washington Post-ABC News

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