HABER

ABD'den Çin'e "Hong Kong'daki Amerikalı diplomat" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'li bir diplomatın, Hong Kong'da Çin karşıtı gösteriler düzenleyen protestocularla görüşmesine ilişkin çekilen fotoğrafının yayımlanmasına tepki gösterdi - Sözcü Ortagus: - "Bu, sorumlu bir ülke davranışı değil, haydut bir rejimin yapacağı bir şeydir. ABD'li bir diplomatın kişisel bilgilerinin ve görüntülerinin yayımlanması kabul edilemez" - "Amerikalı diplomatlar, diğer ülkelerdeki eski hükümet yetkilileri ve muhalif eylemcilerle görüşmektedir" - "Bu durum sadece Hong Kong veya Çin'e yönelik olmadığı gibi, her ülkede yapılan bir şeydir. Söz konusu diplomat işini yapıyordu"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'li bir diplomatın Hong Kong'da Çin karşıtı gösteriler düzenleyen protestocularla görüşmesine ilişkin çekilen fotoğrafının yayımlanmasına tepki göstererek, söz konusu diplomatın hayatının riske atıldığını savundu.

Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ABD'li diplomatın, Hong Kong'daki protestocularla görüşme anına ilişkin fotoğrafın yayınlanmasını eleştiren Ortagus, "Bu, sorumlu bir ülke davranışı değil, haydut bir rejimin yapacağı bir şeydir. ABD'li bir diplomatın kişisel bilgilerinin ve görüntülerinin yayımlanması kabul edilemez." dedi.

- "Amerikalı diplomatlar, eski hükümet yetkilileri ve muhalif eylemcilerle görüşmektedir"

Ortagus ayrıca, görüşmeye dair fotoğrafın söz konusu diplomatın hayatını ve ailesini riske attığını savundu.

"Diplomatın, o görüşmede ne aradığına" ilişkin soruya ise Ortagus, "Bu tarz görüşmeler, Amerikalı diplomatların dünyanın her yerinde, her gün yaptığı şeylerdir. Amerikalı diplomatlar, diğer ülkelerdeki eski hükümet yetkilileri ve muhalif eylemcilerle görüşmektedir. Bu durum sadece Hong Kong veya Çin'e yönelik olmadığı gibi, her ülkede yapılan bir şeydir. Söz konusu diplomat işini yapıyordu." yanıtını verdi.

- Çin hükümetinden tepki

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı süren gösteriler devam ederken, ABD'li bir diplomatın bölgedeki bir otelde protestocularla görüşme yaptığına dair bazı fotoğraflar yayımlanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Özel Komiseri Ofisi, konuya ilişkin tepki göstererek, Amerikan başkonsolosluk yetkilisini görüşmeye çağırdıklarını açıklamıştı.

Söz konusu görüşmeye dair ABD yönetiminden açıklama beklediklerini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'den, Hong Konglu protestocularla mesafesini korumasını istemişti.

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
'Derebeyi' 20 bin, 'Ağabey' 2 bin 300 TL'ye satıldı'Derebeyi' 20 bin, 'Ağabey' 2 bin 300 TL'ye satıldı
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesindeİçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ABD'li diplomat çin Hong Kong suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı

Yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

8 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 25 milyon TL devretti

Son dakika: AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.