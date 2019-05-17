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ABD'den Endonezya'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği: - "Endonezya polisi, resmi seçim sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs'ta terör riski olduğunu bildirdi. Sonuçlara tepki gösterecek grupların olası toplanma alanı ve gösteri bölgelerinden kaçının"

CAKARTA (AA) - ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarını terör tehdidine karşı olası gösteri alanlarından uzak durması konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, vatandaşlarına, Endonezya'da başkanlık seçiminin resmi sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs tarihinde yaşanabilecek olası terör saldırısına karşı gösteri alanlarından kaçınması ve halkın toplandığı kalabalık alandan uzak durması uyarısı yapıldı.

Cakarta'da Seçim Komisyonu (KPU), Seçim Denetleme Kurumu (Bawaslu), seçim ofislerinin yanı sıra Surabaya ve Medan kentlerindeki seçim kurumları gibi kamu alanlarında gösteriler olabileceği belirtilen açıklamada, ''Medyada son dönemde çeşitli bölgelerde terör şüphelilerinin tutuklandığı aktarıldı. Endonezya polisi de resmi seçim sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs’ta terör riski olduğunu bildirdi. Sonuçlara tepki gösterecek grupların olası toplanma alanı ve gösteri bölgelerinden kaçının.'' ifadesi kullanıldı.

- Başkentte güvenlik için 32 bin kişi görevlendirildi

Endonezya Ulusal Emniyet Sözcüsü Muhammad Iqbal de bugün yaptığı açıklamada, haftaya açıklanacak seçim sonuçlarında olası saldırı uyarılarına karşı başkentte 32 bin güvenlik görevlisi konuşlandırdıklarını ifade etti.

Iqbal, ayrıca, ay başından bu yana, sonuçların açıklanacağı 22 Mayıs'ta yapılması beklenen sokak gösterilerinde bombalı saldırı planı içerisinde olan 29 terör şüphelisinin tutuklandığını kaydetti.

Bu arada, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto’nun destekçilerinin, Widodo lehine açıklanacak sonuçları protesto etmesi bekleniyor.

Endonezya'da iki adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, Subianto, seçimde hile olduğunu iddia ederek, rakibi Devlet Başkanı Joko Widodo’nun lehine açıklanacak sonuçları kabul etmeyeceğini belirtmişti.

Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Widodo, 12 anket şirketinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, rakibi Subianto'nun yüzde 45,50'lik oyuna karşılık yüzde 54,50 oy oranına ulaştığını belirterek, seçimi kazandığını açıklamıştı.

Seçim ekibinin verilerine göre de seçimin kazananının kendisi olduğunu aktaran Subianto, adaletsizlikten yana hareket ettiğini belirttiği KPU’ya da sert eleştirilerde bulunuyor.

Ülkede 17 Nisan'da ilk kez devlet başkanlığı ile milletvekili seçimi aynı günde düzenlendiği seçime ilişkin resmi sonuçların 22 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

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