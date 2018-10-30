HABER

ABD'den Endonezya'ya taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Endonezya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Endonezya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, meydana gelen kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Nauert, açıklamasında, "ABD, 29 Ekim'de Endonezya'da meydana gelen uçak kazasında ailelerini ve sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dilemektedir. Bu acılı zamanda düşüncelerimiz ve dualarımız Endonezya halkıyla beraber. " ifadesine yer verdi.

Nauert, kazanın araştırılmasında Endonezya hükümetine yardımcı olmak için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağı, 181 yolcu ve 8 mürettebatıyla yerel saatle bu sabah Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

PARTNERKaradeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eskisi!
Denizli'de Cumhuriyet coşkusuDenizli'de Cumhuriyet coşkusu
Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildiBalıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı Endonezya Heather Nauert uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.