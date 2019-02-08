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ABD'den Somali'de hava saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, saldırlarda 15 Eş-Şebab militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ADDİS ABABA (AA) - ABD, Somali'de Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 15 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel vilayetinin Gardarshe ve Bariire bölgelerinde 6-7 Şubat tarihlerinde Eş-Şebab üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin hava saldırılarının ülkeyi terörden korumak için çaba gösteren Somali güvenlik güçlerine destek olduğu ifade edildi.

Yılbaşından bu yana ülkede 10’dan fazla hava saldırısı yapan ABD, onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Eş Şebab Somali

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