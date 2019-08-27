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AB'den "Cammu Keşmir'de siyasi çözüm" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic: - "AB, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan sorunun sadece iki taraflı siyasi çözümle sonlandırılacağını savunuyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili itidal ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, AB'nin bu konuda yoğun diplomatik mesai yürüttüğünü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Pakistan ve Hindistan'ın dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü aktardı.

Bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirten Kocijancic, "AB, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan sorunun sadece iki taraflı siyasi çözümle sonlandırılacağını savunuyor." ifadesini kullandı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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AB AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federi AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic Hindistan Keşmir Pakistan

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