BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili itidal ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, AB'nin bu konuda yoğun diplomatik mesai yürüttüğünü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Pakistan ve Hindistan'ın dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü aktardı.

Bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirten Kocijancic, "AB, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan sorunun sadece iki taraflı siyasi çözümle sonlandırılacağını savunuyor." ifadesini kullandı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.