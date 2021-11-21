HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil skalasındaki iki mürekkep yasaklanıyor

AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil skalasındaki iki mürekkep yasaklanıyor

21.11.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), dövme ve kalıcı makyajda kullanılan zararlı kimyasallar konusunda bazı katı kurallar uygulamaya başlıyor.

AB'den dövme ve kalıcı makyaj konusunda yeni kurallar: Mavi ve yeşil skalasındaki iki mürekkep yasaklanıyor

Avrupa Birliği (AB), dövme ve kalıcı makyajda kullanılan zararlı kimyasallar konusunda bazı katı kurallar uygulamaya başlıyor.

Yeni yıldan itibaren ilk aşamada mavi ve yeşil renk skalasındaki iki mürekkebin kullanımının yasaklanması da dahil, 4 binden fazla tehlikeli kimyasalın dövme ve kalıcı makyajda kullanımına son verilecek.

AB Komisyonu'nu, Avrupa vatandaşlarının dövme mürekkepleri ve kalıcı makyaj malzemelerindeki kimyasalların yarattığı sağlık risklerine karşı korunması amacıyla 2015 yılından itibaren harekete geçti.

AB yönetiminin talebi üzerine, Avrupa Kimya Ajansı (ECH), Almanya, İtalya, Danimarka ve Norveç makamları ile ortak bir çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalarda, dövme ve kalıcı makyajda kullanılan kimyasalların kansere, üreme ve genetik sorunları ile cilt, göz, karaciğer ve lenf bezlerinde zarara yol açtığı belirlendi.

AB Komisyonu, Ocak 2022'den itibaren 4 binden fazla tehlikeli kimyasalın kullanımının yasaklanmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda kalıcı makyaj ve dövmecilerin mavi ve yeşil mürekkebi kullanmasına izin verilmeyecek. Daha sonra sıranın diğer renk pigmentlerine de gelebileceği gelebileceği belirtiliyor.

AB Komisyonu, sektör temsilcilerine bu ürünlerin yerine daha sağlıklı malzeme seçeneği konusunda 12 aylık bir geçiş dönemi olanağı tanıyacak.

Yasak hangi gerekçeye dayanıyor?

Avrupa Kimya Ajansı'na göre, farklı kimyasalların karışımı olan dövme ve kalıcı makyaj mürekkepleri, deriden lenf düğümleri, karaciğere ve diğer organlara da geçebiliyor. Lazerle dövmenin silinmesi sırasında zararlı kimyasallar açığa çıkarak vücutta dolaşıma geçiyor.

Dövme ve kalıcı makyajda kullanılan mürekkepler, ömür boyu vücutta kalacağı için, kişinin potansiyel olarak zararlı bileşenlere uzun süre maruz kalma tehlikesine yol açıyor.

Ajansa göre bu kimyasallar, cilt alerjilerine, genetik mutasyon ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Zararlı kimyasalların kullanımının kısıtlanmasıyla, her yıl binlerce kronik alerjik reaksiyon vakası önlenecek. Dövmelerden ve kalıcı makyajdan kaynaklanan diğer bazı cilt reaksiyonları ve ciddi sağlık sorunları da azalacak.

Yeni düzenleme ile dövme salonlarında daha katı hijyen kuralları uygulanacak. Dövme salonlarında, işlemin yapıldığı alan, geri kalan bölümlerden ayrı ve hijyenik olacak.

kalıcı makyaj

Aşamalı olarak dövme yaptırma yaşı da yükseltilecek. Şu anda Avrupa ülkelerinde normalde 16 yaşından itibaren, ebeveyn izni ile de 12 yaşından itibaren dövme yaptırmak serbest.

Karşı çıkanlar hangi görüşte?

Avrupa Kimya Ajansı'na göre, Avrupalıların en az yüzde 12'si dövme yaptırıyor. 18-35 yaş grubunda dövme yaptıranların sayısı diğer yaş gruplarının iki katı daha fazla.

AB yönetimi, amaçlarının dövmeleri yasaklamak değil, dövme ve kalıcı makyajda kullanılan renkleri daha güvenli hale getirmek olduğunu vurguluyor.

Avrupa'daki dövme ve kalıcı makyaj uzmanları, yeni düzenleme kapsamında '15:3 mavi tonu' ile '7 yeşil' isimli tonun yasaklanmasını "sürpriz" diye değerlendiriyor.

Dövme ve kalıcı makyaj konusunda uzmanlaşan dermatolog Sebastian van der Bent, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, mavi ve yeşil mürekkebin zararının kesin olarak kanıtlanmadığını savundu.

Hollandalı uzmana göre, kırmızı ve siyah mürekkepler konusunda daha sık sorunlar yaşanıyor. Bu nedenle, mavi ve yeşil konusundaki karar anlaşılır değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Türkiye'nin en meşhur kedisinin başı sosyal medyayla dertteTürkiye'nin en meşhur kedisinin başı sosyal medyayla dertte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

İnce'den dolar tahmini: Tam tutturamamışım, 20 lira olur

İnce'den dolar tahmini: Tam tutturamamışım, 20 lira olur

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.