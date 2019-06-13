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AB'den Umman Körfezi'nde itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic: - "(Umman Körfezi'nde tankerlere saldırı iddiası) Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Umman Körfezi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere saldırı gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu.

AB Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı. Bu nedenle, azami itidal çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB tanker Umman Denizi

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