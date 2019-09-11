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ABD'li komutanlar, Şanlıurfa'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, güvenli bölgenin tesisi için müşterek harekat merkezinin kurulduğu Akçakale'de inceleme ve görüşmelerde bulunacak

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Ankara'daki temaslarının ardından özel uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na geldi.

Burada TSK mensuplarınca karşılanan ABD heyeti, 10 araçlık askeri konvoyla Suriye sınırının bulunduğu Akçakale ilçesine doğru hareket etti.

Konvoyun geçişi esnasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson'un, güvenli bölgenin tesisi için kurulan Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle inceleme ve görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri heyet Korgeneral Stephen Twitty Şanlıurfa Thomas Bergeson

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