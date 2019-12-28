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  4. ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim  

ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim  

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum diye yazdı.

Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum diye yazdı.
Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonla dünyaya tanıtılan yerli otomobile talip olduğunu ve sipariş vermek istediğini açıkladı. Miles, yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum diye yazdı. Miles'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce takipçisinden beğeni aldı.

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