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ABD'nin kullandığı seyreltilmiş uranyum Iraklı bebeklerde doğum kusuruna yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

ABD'nin 2003 sonrası Irak'ta konuşlandığı noktalardan Nasiriye'de 2016'da yapılan çalışma, seyreltilmiş uranyum ile doğum kusurları arasında ciddi bir bağlantı ortaya koydu

ABD'de yapılan bir çalışma, ABD ordusunun Irak'ta kullanıldığı veya depoladığı seyreltilmiş uranyumun sonraki yıllarda doğan bebeklerde ciddi doğum kusurlarına yol açtığını ortaya çıkardı.

Foreing Policy dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, ABD ordusu, 2003'ten sonra Irak'ta çoğu kentlerin yakınında en az 500 askeri üs kurdu.

Bu kentler sadece ABD silahlarının hedefi değil, aynı zamanda ABD üslerinde depo edilen, seyreltilmiş uranyum dahil radyoaktif silahların, terk edilmiş tank ve kamyonların ve açık ateş imha çukurlarının çevreye verdiği zarardan nasibini aldı.

Nasiriye'deki Tallil Hava Üssü'nde 2003'ten bu yana açık ateş imha çukurları, hava, toprak ve bitki örtüsünü kirletti.

Nasiriye kentinde Ağustos-Eylül 2016 tarihlerinde doğan bebekler üzerine yapılan çalışma, çocukların saçında bulunan seyreltilmiş uranyumun bozunum ürünü toryum ve uranyum seviyesi ile doğum kusurları arasında pozitif bağlantı olduğunu gösterdi.

Çocuklarda en fazla, anensefali (kafatası bozukluğu), alt bacak kusurları, hidrosefali (beyinde su toplanması), ayrık omurga ve diğer bozukluklar görüldü.

Haberde, bu sonuçların özellikle Tallil Hava Üssü yakınlarında bulunmasının, sadece burada çalışma yapılmasıyla ilişkili olduğunu, diğer üs yakınlarında yapılacak çalışmaların da benzer sonuçlar ortaya koyacağı belirtildi.

Yazıda "Seyreltilmiş uranyum" içeren silahlar kullanmanın, savaşın Irak'a, halkına ve doğasına verdiği zararın sadece küçük bir kısmı olduğu hatırlatıldı.

Çalışmanın bilimsel makalesi, gelecek günlerce Environmental Pollution dergisinde yayımlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
ırak uranyum

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