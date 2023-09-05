'Abdullah Gül parti kuruyor' iddiaları sonrası öyle bir yorum yaptı ki izleyenler de şaşırdı! 'Onun oturduğu ev ve Cem Uzan...'

Muharrem İnce'nin kendisine yapılan kaset kumpası sonrası yaptığı yorum dikkat çekmişti. Bu yorumun hatırlatılması üzerine söze giren Fatih Altaylı, 'Ben şimdi bu yoruma ne diyeyim. Eşi sadece saatten mi tanımış? Tek mesele saat mi?' dedi...

'ORADA TEK MESELE SAAT Mİ?'

'Buna ne diyeyim, buna denecek hiçbir şey yok. Bir şey derim de demeyin. Muharrem Bey'i saatinden mi tanımış? Tek mesele saat mi? Siyaset ilginç bir şey. Bu konu da ilginç. Bu FETÖ'cülerin saldırısıydı. Muharrem Bey de öyle demişti. Siyasetin çirkin yüzleri maalesef bu işler Muharrem Bey o dönemi olgunlukla atlattı.

ESKİ CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL SİYASETE DÖNÜYOR MU?

AK Parti'nin kurucu üyelerinin bir kısmının istifa edip parti kurma hazırlığında olduğu bu partinin başına da Abdullah Gül'ün geçeceği iddia ediliyordu. Fatih Altaylı bu konu hakkında yorumlarda bulundu.

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Abdüllatif Şener! Ne oldu? Parti kurup çok oy alacaklardı. Kimseden bir şey alamadılar. AK Parti dediğin nesne bir kişi! Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinde vücut bulmuş bir parti. O yüzden bütün parti ayrılsın hepsi bir yere gitsin yine hiçbir şey olmaz.

ÇOK KONUŞULACAK ABDULLAH GÜL VE CEM UZAN ÇIKIŞI! 'ONUN OTURDUĞU EV...'

Abdullah Gül'ün bir parti kurma veya partinin başına geçme ihtimali olduğunu sanmıyorum. Geçse hiçbir şey olmayacağını kendisi de biliyor. Abdullah Gül'ün oturduğu evde oturan birisi parti falan kuramaz. Şunu demek istiyorum Abdullah Gül'ün oturduğu ev İstanbul'un en değerli evlerinden biri.

O evde daha önce Cem Uzan oturuyordu. Hayatında devlet memurluğu dışında bir iş yapmamış Abdullah Gül, o evde oturuyorsa ilk alındığında damadı üzerine kayıtlıysa ortada ilginç bir durum söz konusu.'

