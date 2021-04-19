Abdurrahman Önül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ilahileri…

Aslen Bayburtlu olan ve eğitimini İstanbul’da tamamlayan Abdurrahman Önül, birçok müzik enstürmanını kullanabiliyor. 1990’da Yalvar Allah’a albümü ile müzik piyasasına giren Abdurrahman Önül’ün albümleri yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.

ABDURRAHMAN ÖNÜL KİMDİR?

1 Aralık 1973’te Bayburt'da doğan Abdurrahman Önül, eğitimini İstanbul Fatih İmam Hatip lisesinde bitirdi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Abdurrahman Önül, birçok özel kurstan müzik eğitimi aldı.

Yine bir çok müzik enstrümantalini kullanabilen Abdurrahman Önül, 1990’da "Yalvar Allah'a" albümünü piyasaya çıkararak, müzik dünyasına merhaba dedi. Yaklaşık 10 senedir Türkiye ve Avrupa'da en çok albümü satan sanatçı olma unvanını elinde bulunduran Abdurrahman Önül, İstanbul'da ticaretle uğraşıyor.

ABDURRAHMAN ÖNÜL’ÜN ŞARKILARI VE İLAHİLERİ

Söyle Dostum (2005)

Gül Demeti

İşte Zikrullah

Sevdim Onu

Yalvar Allah'a (1990)

Ben de Geleyim

Aşk Bahçesi

Gül Yüzüne

Yusuf'un Öyküsü(2006)

Özler Dururum

Allah de Kalbim

Ay Parçası

Kerbela (2006)

Kırmızı Güller (2006)

Resul'ün Ümmetiyiz

Hac Mevsimi (2013)

Arafat (2007)

Son Peygamber (2008)

Bilali Habeşi (2008)

Medine Gülü (2009)

Dosta Doğru (2014)

Yar Muhammed (S.A.S.) (2011)

Gül Ahmed'e (2012)

Son Nebi (2012)



