HABER

ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Meksika güvenlik güçleri, Afrika, Karayip ve Güney Amerika ülkelerinden ABD'ye giden göçmen konvoyunu engelledi

TAPACHULA (AA) - Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentinde Afrika, Karayip ve Güney Amerika ülkelerinden gelerek ABD'ye ulaşmak üzere kuzeye hareket eden yüzlerce göçmenden oluşan konvoy, güvenlik güçlerince engellendi.

Geçiş vizesi almak üzere aylardır ülkede bekleyen çoğunluğu Afrikalı göçmenlerden oluşan grup, konvoy halinde yürüyerek kuzeye ilerlerken, kentin 32 kilometre kuzeyinde polisin ve ulusal muhafızların müdahalesiyle karşılaştı.

Otobüslere bindirilen göçmenler, yeniden Tapachula'ya getirildi.

Meksika, son aylarda, kendi toprakları üzerinden ABD'ye düzensiz göç akışını önleme çabalarını artırdı.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarından ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
Ümraniye'deki far hırsızları kameradaÜmraniye'deki far hırsızları kamerada
Ekmek parası için gülün dikenine katlanıyorlarEkmek parası için gülün dikenine katlanıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Meksika'da Kal" mutabakatı ABD göçmen Meksika Tapachula

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayn el Arap'a harekat için hazırlıklar tamamlandı, Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Hazırlıklar tamam yeni hedef için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Durmak yok

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Karkamış'ta eğitime 2 gün ara

Bir ilçede daha okullar tatil edildi

Balıkesir Ayvalık'ta göçmen teknesi battı! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

Yasin Aktay: Çatışma riski doğurur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.