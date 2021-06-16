Abiye seçerken nelere dikkat edilmeli?

Özel gün elbiseleri kadınların en sevdiği parçalardan olmuştur. Renkleri, dokuları, modelleri derken doğru seçimi yapmak çoğu zaman zordur. Karar vermenizi kolaylaştıracak tüyoları sizin için paylaşıyoruz. RENK Özel gecelerde genellikle siyah renk tercih edilse de siz kendinize yakışan renklere mutlaka şans verin. Mavi, yeşil, fuşya, kırmızı gibi renkleri denemekten korkmayın. Her kadının dolabında bir adet siyah gece elbisesi bulunmalıdır ancak her renkten kıyafete de ihtiyacınızın olabileceğini unutmayın. MODEL Güzel görünmek için birinci kural, vücudunuzda beğenmediğiniz yerleri geri plana atmaktır. Mesela, kollarınızın kalın olduğunu düşünüyorsanız kolları açık bırakacak modellerden uzak durun. Omzunuz çok genişse ve bu durum sizin hoşunuza gitmiyorsa halter yaka kıyafetleri tercih etmeyin. Güzel giyinmenin en önemli kurallarından birim de vücut tipinize uygun giyinmektir. Büyük göğüsleriniz varsa ve siz straplez kıyafet tercih ettiyseniz vücudunuzun orantısı bozulacak ve istediğiniz görüntüden uzaklaşmış olacaksınız.

KESİM A kesin, balık model veya prenses kesim elbiselerin hepsi birbirinden güzeldir. Ancak kendi zevkinizin yanı sıra seçtiğiniz modelin gideceğiniz mekana uygun olması da önemli bir detaydır. Sarayda yapılan etkinliklerde kumaş ve kesim seçeneğinde abartıya kaçabilirsiniz. Restaurant gibi mekanlarda daha sade kesimlere yönelmenizi tavsiye ederiz. Yazın yapılan açık hava davetlerinde çiçekli ve uçuşan kumaşlar, kapalı alanlardaki davetlerde ise vücuda oturan tasarımları tercih edebilirsiniz. DESENLER Pul, boncuk işlemeli kıyafetler modeline göre sizi daha genç veya olgun gösterebilir. Genellikle mini boy elbiseler kişiyi daha aktif ve daha genç, uzun elbiseler ise daha olgun görünmenizi sağlayabilir. Çiçek desenli parçalar ile de daha enerjik görünmeniz mümkündür. Geometrik şekillerin olduğu kumaşlar size daha coşkulu bir hava katabilir. BEDEN Seçtiğiniz parçanın bedeninize tam oturması gerekir. Özellikle bel bölgesinde oluşan potluklar kişiyi daha geniş gösterebilir. Online sitelerden bir parça aldıysanız bi beden büyük alıp terzide kendi bedeninize uygun hale getirmeniz daha kolay olacaktır. Kilolu kişilerin bol kıyafetler yerine biraz daha vücutlarını saran parçaları tercih etmeleri daha ince görünmelerini sağlayacaktır.