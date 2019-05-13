"AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için Karabağ'ın işgali sona ermeli"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgalinin tüm bölgenin daha güçlü bir iş birliğine geçişini engellemeye devam ettiğini söyleyerek "Bölgenin tüm potansiyelini açmamız gerekiyor. AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için sorun (Dağlık Karabağ sorunu) ve işgal sona ermelidir." dedi.

Memmedyarov, Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

AB-Doğu Ortaklığı programının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Memmedyarov, AB ile ortaklığın Azerbaycan dış politikasının temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve AB arasındaki ticari ilişkilere değinen Memmedyarov, "AB, dış ticaretimizde yaklaşık yüzde 42 payla Azerbaycan'ın ana ticaret ortağıdır. Ayrıca AB, Azerbaycan'ın en büyük yabancı yatırımcısıdır." diye konuştu.

Memmedyarov, yeni bir ikili anlaşma konusunda AB ile kalite odaklı müzakereler yoluyla ikili ilişkilerde başarıya ulaşmak istediklerini vurgulayarak müzakerelerin olumlu devam ettiğini, tarafların birbirinden çok şey öğrendiğini söyledi.