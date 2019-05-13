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"AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için Karabağ'ın işgali sona ermeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov: - "Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali, tüm bölgenin daha güçlü iş birliğine geçişini engellemeye devam ediyor" - "AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için sorun ve işgal sona ermelidir"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgalinin tüm bölgenin daha güçlü bir iş birliğine geçişini engellemeye devam ettiğini söyleyerek "Bölgenin tüm potansiyelini açmamız gerekiyor. AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için sorun (Dağlık Karabağ sorunu) ve işgal sona ermelidir." dedi.

Memmedyarov, Brüksel'de düzenlenen AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

AB-Doğu Ortaklığı programının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Memmedyarov, AB ile ortaklığın Azerbaycan dış politikasının temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve AB arasındaki ticari ilişkilere değinen Memmedyarov, "AB, dış ticaretimizde yaklaşık yüzde 42 payla Azerbaycan'ın ana ticaret ortağıdır. Ayrıca AB, Azerbaycan'ın en büyük yabancı yatırımcısıdır." diye konuştu.

Memmedyarov, yeni bir ikili anlaşma konusunda AB ile kalite odaklı müzakereler yoluyla ikili ilişkilerde başarıya ulaşmak istediklerini vurgulayarak müzakerelerin olumlu devam ettiğini, tarafların birbirinden çok şey öğrendiğini söyledi.

Sürdürülebilir ekonomik gelişme ve sosyoekonomik büyümenin sağlanması için Azerbaycan'da kurumsal ve yapısal reformların devam ettiğini belirten Memmedyarov, hükümetin, vatandaşların tüm hak ve temel özgürlüklere tam erişimini sağlamak için geniş çaplı programlar uygulamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Coğrafi konumu dolayısıyla Asya ile Avrupa arasında doğal köprü olan Azerbaycan'ın bölgesel ve bölgeler arasındaki girişimlerde her zaman aktif katılım sağladığını hatırlatan Memmedyarov, ülkesinin gerçekleştirdiği ulaştırma ve enerji projelerinden bahsetti.

Bölgedeki sorunlara da değinen Memmedyarov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali, tüm bölgenin daha güçlü bir iş birliğine geçişini engellemeye devam ediyor. Bölgenin tüm potansiyelini açmamız gerekiyor. AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için sorun ve işgal sona ermelidir. Avrupa Parlamentosu tarafından Ekim 2013'te kabul edilen kararda belirtildiği gibi, bir AB ortağı başka bir ortağın topraklarını işgal edemez. AB-Doğu Ortaklığı'nın geleceğinin ve başarısının, bölgedeki güvenlik ve istikrara bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle AB üyeleri ve tüm Doğu Ortaklığı katılımcıları toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı ilkelerini tam olarak desteklemeli ve bunlara uymalıdır. Bu yaklaşım anahtar kriter olarak ele alınmalıdır."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığındaki toplantıya Memmedyarov'un yanı sıra Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'dan üst düzey yetkililer katıldı.

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AB Doğu Ortaklığı dışişleri bakanları toplantısı Elmar Memmedyarov

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