ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

ABONELER\u0130M\u0130Z\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE: CANLI YAYIN\nDHA: Esenyurt Belediye Ba\u015fkan\u0131 Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt G\u00fczelyurt Mahallesi'nde \u00e7atlaklar ve \u00e7\u00f6kme olay\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yap\u0131yor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.Sonunda bu da oldu! Bilim insanlar\u0131 \u00fc\u00e7 boyutlu...HAK-\u0130\u015e Genel Ba\u015fkan\u0131 Arslan: "1 May\u0131s\u2019\u0131 \u015eanl\u0131urfa\u2019da kutlayaca\u011f\u0131z"Tekirda\u011f\u2019da g\u00f6r\u00fclen kelebek hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc
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