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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 20:59 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DHA: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme olayına ilişkin açıklama yapıyor.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

DHA: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme olayına ilişkin açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.

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