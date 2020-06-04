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  4. Aç karna uyumak sağlıklı mı? Bilim insanları bu ayrıntıyı ilk kez açıkladı

Aç karna uyumak sağlıklı mı? Bilim insanları bu ayrıntıyı ilk kez açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kilo vermek için geç saatlerde yemek yememek ve karınla uyumaya çalışmanın olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, araştırmalarıyla açken uykuya dalmanın sağlığı kötü etkilediğini ortaya koydu. Üstelik bu kötü etkilere kilo almak da dahil! Aç kalmanın öğrenme ve çalışma üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu, hatta depresyona neden olabileceğini söyleyen uzmanlar aç yatmanın zararlarını anlattı.

Uzmanlara göre, kas yapmaya çalışanlar için aç olmak kötü bir seçim. Akşam yemeğinizi atlayabilirsiniz, ancak proteini kas haline getirmek için besinlere ihtiyacınız var.

GEÇ SAATTE YEMEK YEMEMEK İYİ BİR ALIŞKANLIK ANCAK...

Gece geç saatlerde yemek yememek iyi bir alışkanlık ancak vücudunuzu strese sokmayın, çünkü akşam ve gece her zaman karnınız acıkır.

KİLO ALABİLİRSİNİZ

Yatmadan önce yemek yemeyerek kilo vermeyi teşvik eden araştırmalar biraz tartışmalı. İşin olumsuz tarafı, öğün atlamanız ve daha sonra açlık çektiğiniz için kendinizi akşam yemeği ile doyurmanız olabilir. Başka bir deyişle, yiyecek iki kat cazip hale gelir ve aniden aşırı yeme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Bu durumda, kilo alma olasılığınız daha yüksek. Metabolizmamızın geceleri daha yavaş olduğu ifadesi tartışmalı ve bunu destekleyecek hiçbir kanıt yok. Ancak bu, yatmadan hemen önce çok fazla yemek yemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Sağlıklı bir yemek olduğu sürece uyumadan 2-3 saat önce yemek yemek iyi olabilir.

UYKU KALİTENİZ DÜŞER

UYKU KALİTENİZ DÜŞER
Birçoğumuz muhtemelen aç yatmayı deneyimledik. Mideniz kazınıyor ve sahip olduğumuz tek düşünce kahvaltıya kadar aç kalıp kalamayacağımız oluyor. Bu durumda, uykuya dalmak çok daha fazla zaman alıyor. Bu yüzden iyi uyumak istiyorsanız, uzmanlar kendinizi aç bırakmamanızı öneriyor. En azından tost yerine bir salatalık ve biraz su içebilirsiniz.

ENERJİ KAYBEDERSİNİZ

ENERJİ KAYBEDERSİNİZ
Eğer yemek yemezseniz, gün boyunca sizi aktif tutacak herhangi bir 'yakıtınız' yok demektir. Sabahları iyi hissetmek çok önemli çünkü işe gitmemiz ve beynimizin aktif olması gerekiyor. Araştırmacılar, aç kalmanın birçok yan etkisinin yorgunluk ve depresyon gibi zararlı olabileceğini fark etti. Bir gece önce aç kalır, düşük enerji ve kötü bir ruh haliyle uyanırsak, bu durum iş yerinde bizim zararımıza olacaktır.
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