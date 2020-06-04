Aç karna uyumak sağlıklı mı? Bilim insanları bu ayrıntıyı ilk kez açıkladı

Uzmanlara göre, kas yapmaya çalışanlar için aç olmak kötü bir seçim. Akşam yemeğinizi atlayabilirsiniz, ancak proteini kas haline getirmek için besinlere ihtiyacınız var.

GEÇ SAATTE YEMEK YEMEMEK İYİ BİR ALIŞKANLIK ANCAK...

Gece geç saatlerde yemek yememek iyi bir alışkanlık ancak vücudunuzu strese sokmayın, çünkü akşam ve gece her zaman karnınız acıkır.