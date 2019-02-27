HABER

Acarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Sakaya'daki Acarlar Longozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildi.

Acarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- TÜRKİYE'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Sakaya'daki Acarlar Longozu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildi.
Sakarya Nehri havzasında Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasında 1562 hektarlık alanı kapsayan Acarlar Longozu, kentin önemli turizm merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. 1'inci derece doğal sit alanı olan longoz, yayın, kızıl kanat ve sazan balıklarının yaşama, beslenme ve üreme alanı durumunda. Ayrıca Acarlar Gölü Yaban Hayatı Koruma sahasında 235 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Acarlar Longozu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Acarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edildiAcarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edildiAcarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edildiAcarlar Longozu, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edildi

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıTekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Ağır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyorAğır hasarlı 7 katlı Dilan Apartmanı boşaltılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Antalya'daki 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

7 ayrı suçtan aranan zanlı böyle yakalandı

7 ayrı suçtan aranan zanlı böyle yakalandı

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Berkin Elvan davasında keşif kararı

Berkin Elvan davasında keşif kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.