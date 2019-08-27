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Acemi kasap yoğun bakımda hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nda kesim sırasında yaklaşık 600 kiloluk dananın altında kalan ve kaburgaları kırılan 80 yaşındaki kişi, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı'nda kesmek istediği dananın altında kalan ve kaburgaları kırılan Hüseyin Özcan, tedavi gördüğü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Bayındır ilçesi Pınarlı Köyü'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 80 yaşındaki Hüseyin Özcan, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 600 kilo ağırlığında bir danayı kesmek istedi. Dananın altında kalan, şok geçiren ve kaburgaları kırılan Özcan, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Sol çoklu kaburga kırıkları ve iman tahtası kırığı" tanısıyla cerrahi müdahale ve yoğun bakım desteği verilen Özcan, 15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Figen Türk, hastaya yatışı süresince solunum cihazı desteği verildiğini belirtti. Taburcu edilmenin sevincini yaşayan Hüseyin Özcan ise şunları kaydetti:

"Bir daha ayağa kalkacağımı ve gündelik yaşantıma devam edeceğimi hiç düşünmüyordum, resmen ölümden döndüm. Tüm sağlık personeline verdikleri uzun uğraş ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi kurban bayramı saldırı

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