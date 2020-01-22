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  4. Acer, okullar İçin TravelMate Spin B3 dizüstü bilgisayarı duyurdu

Acer, okullar İçin TravelMate Spin B3 dizüstü bilgisayarı duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 00:11 | Son Güncelleme

Acer, TravelMate dizüstü bilgisayar serisini, ilk ve orta dereceli okullar için geliştirilen dönüştürülebilir TravelMate Spin B3 ve kapaklı TravelMate B3 modelleriyle genişletti. Bu taşınabilir 11,6 inç dizüstü bilgisayarlar okul hayatına uygun bir tasarımla geliyor.

Acer, okullar İçin TravelMate Spin B3 dizüstü bilgisayarı duyurdu

TravelMate Spin B3 ve TravelMate B3 ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış durumda. Yeni Intel Pentium ve Celeron işlemcilerle donatılan modeller öğrencilerin sınıfta yapacakları faaliyetler için gereken gücü sunuyor. MIL-STD 810G askeri standartlarına uyum ise günlük okul yaşantısının darbelerine karşı dayanıklılık sağlıyor. Basınca dayanıklı üst kısım, şok emici kauçuk kenar ve güçlendirilmiş köşeler cihazlara dayanıklılık katıyor. Cihazlar ayrıca tek şarjla okulda tüm gün (12 saate kadar pil ömrü) kullanım imkanı sunuyor.

TravelMate Spin B3

TravelMate Spin B3 dört farklı kullanım moduyla okul ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor. Öğrenciler dizüstü bilgisayar modunda makale yazabiliyor, ekran modunda video veya ders dinleyebiliyor, elle çalışmaları gerektiğinde çadır moduna geçerek masada yer açabiliyor, matematik veya resim derslerinde ellerini kullanmak için tablet modunu kullanabiliyor. Klavyenin üzerinde yer alan tercihe bağlı kamera ise tablet modundayken öğrencilerin fotoğraf ve video çekebilmesini sağlıyor. TravelMate B3 Spin doğal bir yazı deneyimi sunmak için Wacom AES teknolojisine ve cihaz üzerinde saklanabilen bir stylus kaleme sahip.
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Okul ekosistemi yalnızca öğrencilerden ibaret değil. TravelMate Spin B3 ve TravelMate B3, eğitimcilerin ve okullardaki BT teknisyenlerinin hayatlarını kolaylaştıracak çeşitli özelliklere de sahip. Ön kısımda yer alan tercihe bağlı pil göstergesi, öğretmenlerin dizüstü bilgisayarın pil seviyesini görebilmesini sağlıyor. Cihazlarda çıkarması zor kancalı tuşlar ve kolay onarılabilen bir klavye yer alıyor. Böylece okullardaki BT teknisyenlerinin işi kolaylaşıyor.

TravelMate Spin B3 ve TravelMate B3 çeşitli bağlantı seçenekleriyle geliyor: Ethernet, iki adet USB 3.2 Gen 1, bir adet HDMI ve belirli modellerde bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. USB Type-C ile cihazları şarj etmek, 5 GB/s veri transferi yapmak ve harici ekranlarla bağlantı kurmak mümkün.

Fiyat ve bulunabilirlik

TravelMate Spin B3, Nisan ayında 329 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
TravelMate B3, Nisan ayında 239 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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