Acer, okullar İçin TravelMate Spin B3 dizüstü bilgisayarı duyurdu

TravelMate Spin B3 ve TravelMate B3 ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış durumda. Yeni Intel Pentium ve Celeron işlemcilerle donatılan modeller öğrencilerin sınıfta yapacakları faaliyetler için gereken gücü sunuyor. MIL-STD 810G askeri standartlarına uyum ise günlük okul yaşantısının darbelerine karşı dayanıklılık sağlıyor. Basınca dayanıklı üst kısım, şok emici kauçuk kenar ve güçlendirilmiş köşeler cihazlara dayanıklılık katıyor. Cihazlar ayrıca tek şarjla okulda tüm gün (12 saate kadar pil ömrü) kullanım imkanı sunuyor.

TravelMate Spin B3

TravelMate Spin B3 dört farklı kullanım moduyla okul ihtiyaçlarına uyum sağlayabiliyor. Öğrenciler dizüstü bilgisayar modunda makale yazabiliyor, ekran modunda video veya ders dinleyebiliyor, elle çalışmaları gerektiğinde çadır moduna geçerek masada yer açabiliyor, matematik veya resim derslerinde ellerini kullanmak için tablet modunu kullanabiliyor. Klavyenin üzerinde yer alan tercihe bağlı kamera ise tablet modundayken öğrencilerin fotoğraf ve video çekebilmesini sağlıyor. TravelMate B3 Spin doğal bir yazı deneyimi sunmak için Wacom AES teknolojisine ve cihaz üzerinde saklanabilen bir stylus kaleme sahip.



Okul ekosistemi yalnızca öğrencilerden ibaret değil. TravelMate Spin B3 ve TravelMate B3, eğitimcilerin ve okullardaki BT teknisyenlerinin hayatlarını kolaylaştıracak çeşitli özelliklere de sahip. Ön kısımda yer alan tercihe bağlı pil göstergesi, öğretmenlerin dizüstü bilgisayarın pil seviyesini görebilmesini sağlıyor. Cihazlarda çıkarması zor kancalı tuşlar ve kolay onarılabilen bir klavye yer alıyor. Böylece okullardaki BT teknisyenlerinin işi kolaylaşıyor.