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  4. Acer, Swift Serisine İki Yeni Ultra İnce Dizüstü Bilgisayar Ekledi

Acer, Swift Serisine İki Yeni Ultra İnce Dizüstü Bilgisayar Ekledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

Acer, dizüstü bilgisayar serisini iki yeni Swift 3 modeliyle genişlettiğini duyurdu. 13,5 inç boyutundaki model 10. nesil Intel Core işlemcilerle, 14 inç boyutundaki model ise AMD Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle geliyor.

Acer, Swift Serisine İki Yeni Ultra İnce Dizüstü Bilgisayar Ekledi

Swift 3 (SF313-52/G)

15,95 mm inceliğinde ve 1,19 kg ağırlığında olan Swift 3, metal kasasıyla bir çantanın içinde taşınabiliyor. İnce çerçeveli ekranıyla yüzde 83,65 ekran gövde oranı sunan ürünün 3:2 en boy oranı yüzde 18 daha fazla dikey alan sağlıyor. sRGB renk alanının yüzde 100’ünü kapsayan 13,5 inç ekran, Acer Color Intelligence ve Acer ExaColor teknolojilerine sahip.

Yeni model, Intel’in “Project Athena” kod adlı inovasyon programının bir parçası olarak Intel ile birlikte geliştirilmiş durumda.
Swift 3 (SF313-52/G), 10. nesil Intel Core i7-1065G7 modeline kadar işlemci seçeneklerine, NVIDIA grafik işlemcilerine ve 16 saate kadar kullanım imkanı sunan pile sahip. Hızlı şarja destek veren Swift 3, 30 dakikalık şarjla 4 saate kadar kullanım sunuyor. Aydınlatmalı klavye kullanıcılara karanlık ortamlarda da yazı yazma olanağı veriyor. Wake On Voice (WoV) özelliğini destekleyen ürün, Modern Bekleme modundayken kullanıcıların Cortana aracılığıyla cihazla etkileşime geçebilmesini sağlıyor.

Cihaz, parmak izi okuyucuyla Windows Hello özelliğinden yararlanarak güvenli giriş yapma imkanı veriyor. Swift 3, üzerindeki USB Type-C bağlantı noktası sayesinde Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 veya DisplayPort üzerinden hızlı veri aktarımı da yapabiliyor. Çift bant Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantısı, Wi-Fi 5’e (802.11ac) göre üç kata kadar daha fazla çıkış ve yüzde 75’e kadar daha düşük gecikme sağlıyor.

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Swift 3 (SF314-42)

Hafif bir metal kasayla gelen yeni nesil model 1,2 kg ağırlığında ve 16,55 mm inceliğinde. İince çerçevelere sahip olan cihaz, yüksek bir ekran gövde oranı sunuyor.

Şık tasarımlı ürün, 7 nm teknolojisinden ve “Zen 2” çekirdek mimarisinden güç alan AMD Ryzen 4000 işlemcilerle geliyor. Swift 3 (SF314-42), 16 GB’a kadar LPDDR4x RAM’e sahip. Cihazda Wi-Fi 6 (802.11ax) bağlantı ve 512 GB’a kadar PCle SSD gibi özellikler de mevcut.

Swift 3 (SF314-42) ayrıca Windows Hello ile güvenli giriş yapma imkanı veriyor. Wake on Voice özelliği ise kullanıcıların ekran kapalıyken de Cortana ile etkileşime girebilmesini sağlıyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer Swift 3 (SF313-52/G), Mart ayında Kuzey Amerika’da 699$; Ocak ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 699€; Şubat ayında Çin’de 5.499 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Swift 3 (SF314-42), Mayıs ayında Kuzey Amerika’da 599$; Mart ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 599€; Çin’de 4.499 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Acer Swift 3 CES 2020

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