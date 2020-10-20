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'Acı biber yemek koronavirüsten koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 08:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, 'acı biber yemek koronavirüsten koruyor' iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Bu yanlış algıyla rehavete kapılmamak gerekiyor" dedi.

'Acı biber yemek koronavirüsten koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden görevine başlayan İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, son günlerde vaka sayısının düşüşe geçtiğini belirtirken, vatandaşların bu rehavete kapılmayarak tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

'BU YANLIŞ BİR ALGIDIR'

Emre Erkuş, bölge halkının sıcak havanın ve acı biber tüketiminin koronavirüse karşı etkili olduğu algısına sahip olduğunu ancak bu düşüncenin yanlış olduğunu ifade ederek, “Bu dönem içinde bölge halkında yanlış algılar var. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak gibi illerde sıcakların arttığı dönemlerde sanki sıcaklar koronavirüs bulaşmasını engelliyor gibi bir düşünce vardı. Ya da bölgeye has acı isotun koronavirüse karşı koruduğu gibi yanlış bir algı var. Biz sıcaklığın arttığı dönemlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bu inanışların yanlış olduğunu gördük. Bizim sıcaklığın arttığı dönemlerde ve Türkiye'deki sıcakların başladığı dönemlerde koronavirüste en yüksek pik seviyesini gördük. Sıcakların en yüksek olduğu anlarda vaka sayımızda en fazla artış olduğu günler oldu. Acı biber yenildiği sıcaklarda da vakalarda artış yaşandı. Bu inanışların yanlış olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Bunun için insanların rehavete kapılmamaları gerekiyor. Acı biber veya sıcaklar koronavirüse iyi gelmiyor. Bu yanlış bir algıdır" diye konuştu.

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'YOĞUN BAKIM KAPASİTELERİMİZİ ARTIRDIK'

Kış dönemine yaklaşılırken insanların maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Erkuş, "Bu kurallara uyulması kış döneminde grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıkları da azaltacağını tahmin ediyoruz. Kış mevsiminde koronavirüse karşı hep birlikte tedbirlerimizi almalıyız. Hastanelerimizde de bu anlamda biz yoğun bakım kapasitelerimizi artırdık. Bu süreci el birliğiyle en az zayiatla atlatmaya gayret göstereceğiz. Şu anda Şanlıurfa'da koronavirüs vaka sayısında yüzde 70'lik bir azalma oldu. Son bir haftadır yatay bir dengeyi izliyoruz. Hastane doluluk oranlarında ciddi bir düşüş oldu" dedi.

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'KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN'

Kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve insanların hastalığı sadece tedavi ve uyarılar ile atlatabileceğini vurgulayan Erkuş, "Benim de koronavirüs testim pozitif çıktı ve ailece kendimizi karantinaya aldık. Halsizlik ve ağrılarla uzun bir süre mücadele ettik. Tedaviye erken başlamak en doğrusudur. Kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemelidir. İlaç tedavisini kesinlikle aksatmamamız gerekiyor. Her ilacın bir yan etkisi vardır. Ancak doktorların uyguladığı ilaç tedavisi kesinlikle yapılmalıdır. Yine vitamin desteği çok önemlidir" diye konuştu.

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Erkuş, tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbir önerilerine titizlikle uymasını isterken, sosyal mesafe ve maske takma kuralından vazgeçilmemesinin en önemli kural olduğunu da sözlerine ekledi.

(DHA)

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