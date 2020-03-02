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Acı haber! 17 gündür aranıyordu...

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2020 20:03 | Son Güncelleme

Denizli'de 14 Şubat’tan bu yana kayıp olan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı şahıs, derede ölü olarak bulundu.

Acı haber! 17 gündür aranıyordu...

Merkezefendi ilçesinde 17 gündür aranan 75 yaşındaki Muharrem Bakan, ölü olarak bulundu. Eskihisar Mahallesinde arama yapan Bakan ailesinden bir kişi, Ellez Deresinde hareketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, şahsın Muharrem Bakan olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Muharrem Bakan

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