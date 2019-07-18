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Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 00:42 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Şırnak bölgesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede operasyonlar sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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