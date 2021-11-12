Açık cezaevleri izinleri uzatıldı mı? Mahkumların izinleri ne zaman bitecek? Gözler CTE’de!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, bu sürenini sona ereceği tarihi açıkladı. Peki açık cezaevleri izinleri uzatılacak mı? Mahkûmların izinleri ne zaman bitecek? İşte detaylar…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumu izinlerinin sona ereceği tarihi açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, açık cezaevlerindeki hükümlülerin, koronavirüs izin süresinin 30 Kasım 2021'de sona ereceği açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 14 Nisan 2020 itibarıyla, açık ceza infaz kurumlarında yer alanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılma hakkı elde edenler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlülerin izne gönderilmiş olup yasa gereği izin zamanları 30 Kasım 2021’de sona erecektir.

Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması sebebiyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları kapsamında ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin dışında koronavirüs izninden dönecek olan hükümlülerin; aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa zaman içerisinde aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı’nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları, kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri, kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, kuruma girişleri esnasında mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz ettiği belirtildi.



