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  4. Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti! koltuk altından yapılan kapak tamiri ile 2 haftada işine geri döndü

Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti! koltuk altından yapılan kapak tamiri ile 2 haftada işine geri döndü

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

30 yıl önce tanısı konan mitral kapak yetmezliği tedavisi için yapılması gereken açık kalp ameliyatına yanaşmayan 55 yaşındaki Murat Taşgın, nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede doktorlar tarafından konan kalp yetmezliği tanısıyla karşı karşıya kalınca kalp ameliyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Koltuk altından atılan kesi ile gerçekleştirilen kalp ameliyatı olduğunu keşfeden Taşgın, başarıyla gerçekleştirilen kalp ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti! koltuk altından yapılan kapak tamiri ile 2 haftada işine geri döndü

Turizm taşımacılığı yapan 55 yaşındaki Murat Taşgın; 4 ay önce uykuda başlayan, sabaha kadar uyutmayan ve daha önceki şikayetleri gibi dinlenince geçmeyen nefes darlığı sorunu ile hastaneye başvurdu. Kalp yetmezliği tanısı alan Taşgın, 30 yıl önce ortaya çıkan ve seneler içinde tedavisini aksattığı mitral kapak yetmezliğinin de ilerlediğini öğrenmiş oldu. Ameliyat olması gerekiyordu ve bu nedenle de açık kalp ameliyatından kaçıyordu. Yaptığı araştırmalar sonunda Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. İsa Coşkun’a başvuran Taşgın, koltuk altından küçük kesi ile yapılan başarılı ameliyattan iki hafta sonra sağlığına kavuşarak seferlere çıkmaya başladı.

30 YILDIR SAĞLIĞINI İHMAL EDİYORDU

Antalya’da ilçeler arası turizm taşımacılığı yapan Murat Taşgın’a, 30 yıl önce birinci derece mitral kapak yetmezliği tanısı konuldu. Hastalık zaman içinde ilerledi, kapağı tutan lifletlerde yırtıklar ve sarkma oluştu. Başlayan kalp yetmezliği, sigara kullanımının da etkisi ile akciğerlerinde önemli sorunlara yol açtı ve Taşgın, sırt üstü uyuyamaz hale geldi. Gece uykudan uyandıran nefes darlıklarını sigaraya bağlayan Taşgın, 4 ay önce sabaha kadar uyumasına engel olan durumun bu kez ciddi bir problem olduğunu anladı.

EN KISA SÜREDE İŞİNE DÖNMESİ GEREKİYORDU

Taşgın, açık kalp ameliyatı olmak istemediği için sağlık sorunlarını yıllarca görmezden gelmişti. Bu nedenle başvurduğu hastanede ameliyat olması gerektiği söylenince, cerrahinin farklı yöntemler ile yapılıp yapılamayacağını araştırmaya başladı. İnternetten yaptığı araştırmalar sonucu, Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. İsa Coşkun’a ulaştı. Koltuk altından küçük kesi ile yapılabilecek bir ameliyat şansı olduğunu öğrenen Taşgın, ameliyat öncesi süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çok fazla sigara içiyordum. Daha önce yaşadığım belirtileri, 30 yıl önce konulan kapak yetmezliği teşhisine değil sigaraya bağladığım için sağlığımı ihmal ettim. Sürekli, ilçeler arası sefere çıktığım için kısa sürede iyileşebileceğim bir işlem gerekiyordu ve çalışma hayatıma bir an önce dönebilmem için önerilen cerrahiyi büyük bir mutlulukla kabul ettim.”

KOLTUK ALTINDAN KAPAK TAMİRİ YAPILDI

Murat Taşgın’ın ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Doç. Dr. İsa Coşkun, “Hastamızın kapak yapısında sarkma ve yırtık gördük. Ameliyat olması gerekiyordu ve kendisine minimal invaziv kalp cerrahisi gerçekleştirdik. Hastamızın sağ koltuk altından küçük bir kesiden girerek yaptığımız ameliyat ile kapağın yapraklarını tutan dört adet suni lifletleri kapağa yerleştirdik. Ayrıca genişlemeyi azaltmak için yırtığı tamir ettik ve o bölgeye halka taktık. Bu ameliyat sayesinde hastamızın akciğerinde sigaraya bağlı gelişen baloncukların ilerlemesi de engellenmiş oldu” açıklaması yaptı.

KAPAK TAMİRİ HASTAYA KONFOR SAĞLIYOR

Zorlu ameliyat ile kalp kapağını tamir etmeyi tercih ettiklerini ileten Doç. Dr. Coşkun: “Kapak tamiri yapılmış hastaların hayat kalitesi ve uzun dönem yaşam süresi, kalp kapağının değişimine oranla hasta için çok daha avantajlıdır. Bu tür ameliyatlar hastanın konforu için çok önemli olsa da bu konuda uzman ekiplerin olduğu merkezlerde yapılması önemlidir. Koltuk altından yapılan ameliyatlarda hastanın iyileşme süreci de açık cerrahiye göre kısalmaktadır. Yara enfeksiyonu ve kemik oynaması gibi komplikasyonların da önüne geçilir. Hastamızda olduğu gibi bu ameliyat sonrası normal yaşama kısa bir sürede dönüş sağlanabilmektedir” ifadelerini kullandı.

'HİÇ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİYİM'

Küçük bir ameliyat kesisi ile sağlığına yeniden kavuşan Murat Taşgın da iyileşme süreci sonrası duygularını şu ifadeler ile paylaştı: “İki hafta önce kalp kapağı tamiri ameliyatı geçirdiğim halde hiç ameliyat olmamış gibi kendimi iyi hissediyorum. Nefes darlığının yanı sıra çarpıntılarım da oluyordu. Ameliyat sonrası ritim bozukluğu sorunu da ortadan kalktı. Daha önce yaşadığım tüm şikayetlerin aslıda çok önemli bir sorunun varlığı olduğunu şimdi anlıyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sağlığıma kavuştum ve çok mutlu, huzurluyum. İşime sağlıklı bir şekilde geri dönerek seferlere çıkmaya başladım.”

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