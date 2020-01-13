Açık kalp ameliyatı olmayı reddetti! koltuk altından yapılan kapak tamiri ile 2 haftada işine geri döndü

Turizm taşımacılığı yapan 55 yaşındaki Murat Taşgın; 4 ay önce uykuda başlayan, sabaha kadar uyutmayan ve daha önceki şikayetleri gibi dinlenince geçmeyen nefes darlığı sorunu ile hastaneye başvurdu. Kalp yetmezliği tanısı alan Taşgın, 30 yıl önce ortaya çıkan ve seneler içinde tedavisini aksattığı mitral kapak yetmezliğinin de ilerlediğini öğrenmiş oldu. Ameliyat olması gerekiyordu ve bu nedenle de açık kalp ameliyatından kaçıyordu. Yaptığı araştırmalar sonunda Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. İsa Coşkun’a başvuran Taşgın, koltuk altından küçük kesi ile yapılan başarılı ameliyattan iki hafta sonra sağlığına kavuşarak seferlere çıkmaya başladı. 30 YILDIR SAĞLIĞINI İHMAL EDİYORDU Antalya’da ilçeler arası turizm taşımacılığı yapan Murat Taşgın’a, 30 yıl önce birinci derece mitral kapak yetmezliği tanısı konuldu. Hastalık zaman içinde ilerledi, kapağı tutan lifletlerde yırtıklar ve sarkma oluştu. Başlayan kalp yetmezliği, sigara kullanımının da etkisi ile akciğerlerinde önemli sorunlara yol açtı ve Taşgın, sırt üstü uyuyamaz hale geldi. Gece uykudan uyandıran nefes darlıklarını sigaraya bağlayan Taşgın, 4 ay önce sabaha kadar uyumasına engel olan durumun bu kez ciddi bir problem olduğunu anladı.

EN KISA SÜREDE İŞİNE DÖNMESİ GEREKİYORDU Taşgın, açık kalp ameliyatı olmak istemediği için sağlık sorunlarını yıllarca görmezden gelmişti. Bu nedenle başvurduğu hastanede ameliyat olması gerektiği söylenince, cerrahinin farklı yöntemler ile yapılıp yapılamayacağını araştırmaya başladı. İnternetten yaptığı araştırmalar sonucu, Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. İsa Coşkun’a ulaştı. Koltuk altından küçük kesi ile yapılabilecek bir ameliyat şansı olduğunu öğrenen Taşgın, ameliyat öncesi süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çok fazla sigara içiyordum. Daha önce yaşadığım belirtileri, 30 yıl önce konulan kapak yetmezliği teşhisine değil sigaraya bağladığım için sağlığımı ihmal ettim. Sürekli, ilçeler arası sefere çıktığım için kısa sürede iyileşebileceğim bir işlem gerekiyordu ve çalışma hayatıma bir an önce dönebilmem için önerilen cerrahiyi büyük bir mutlulukla kabul ettim.” KOLTUK ALTINDAN KAPAK TAMİRİ YAPILDI Murat Taşgın’ın ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Doç. Dr. İsa Coşkun, “Hastamızın kapak yapısında sarkma ve yırtık gördük. Ameliyat olması gerekiyordu ve kendisine minimal invaziv kalp cerrahisi gerçekleştirdik. Hastamızın sağ koltuk altından küçük bir kesiden girerek yaptığımız ameliyat ile kapağın yapraklarını tutan dört adet suni lifletleri kapağa yerleştirdik. Ayrıca genişlemeyi azaltmak için yırtığı tamir ettik ve o bölgeye halka taktık. Bu ameliyat sayesinde hastamızın akciğerinde sigaraya bağlı gelişen baloncukların ilerlemesi de engellenmiş oldu” açıklaması yaptı.