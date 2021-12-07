Açık renklerden vazgeçmek istemeyen kadınlara kışlık beyaz bot ve ayakkabı önerileri

Ayakkabı seçimi oldukça önemli. Konforlu bir ayakkabı, gün boyu rahat hissetmenizi sağlarken ayakları acıtan modeller, hem sağlığı olumsuz etkiliyor hem günü işkenceye çeviriyor. Tabii ayakkabının rahatlığı kadar şıklığı da ön planda. Ne de olsa stilinizin tamamlayıcı unsuru. Eğer siz de ayakkabı tercihlerinizde açık renklerden vazgeçemiyorsanız doğru yerdesiniz! Bir yandan rahatlığıyla gönlünüzü fethedecek diğer yandan da estetik duruşuyla tarzınızı yansıtacak en güzel beyaz ayakkabı ve botları sizler için listeledik. Gelin, bu ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Su geçirmeyen KANGNING Kar Botu

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Zorlu kış aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz KANGNING Kar Botu, su geçirmiyor ve süet üst kısmı sayesinde ayaklarınıza nefes aldırıyor. Tamamen suni kürk astarlı bot, ayakları sararak daha sıcak ve konforlu hissetmenizi sağlıyor. Kaymaz ve aşınmaya karşı ultra dayanıklı tabanı, karlı ortamlarda da güçlü bir tutuş gerçekleştirdiği için size rahatça hareket etme imkanı tanıyor. Hem günlük kullanım hem kayak gibi aktiviteler için uygun olan bot, bağcıklı tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabiliyor.

Bilek üstünde biten boyu sayesinde ayaklarınızı gün boyu sıcak tutacak KANGNING Kar Botu'nu satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

2. Gün boyu konfor için Butigo 20S-311 Moda Ayakkabı

Konforlu bir kullanım sağlayan sneakerlar, 4 mevsim tercih edilebilen ayakkabı modellerinden. Beyaz rengi ve estetik tasarımıyla Butigo 20S-311 Moda Ayakkabı, kış aylarında da şıklığınızı tamamlıyor. Düz ve kalın tabanlı model, bilek hizasında bitiyor. Bağcıklı olduğu için kolay bir şekilde giyilip çıkarılabiliyor. Ayakkabının dış yüzeyi, sabunlu bir bezle silinerek kolayca temizlenebiliyor. İki tarafında yer alan geniş şeritler ve bilek kısmındaki gri geçiş, ayakkabıya şık bir dokunuş yapıyor.

Hem sporda hem günlük yaşamda tercih edebileceğiniz Butigo 20S-311 Moda Ayakkabı'yı incelemek ve sipariş oluşturmak için böyle buyurun.

3. Her ortama uyum sağlayan Elara Chunkyrayan Bot

Modayı yakından takip edenler için sıradaki önerimiz Elara Chunkyrayan Bot. Yüksek kalitede sentetik malzeme ile üretilen ayakkabı, bilek üstünde bitiyor. Dantel detaylarıyla süslenen bot; pantolonlar, etekler ve elbiseler ile oldukça şık bir görünüm yakalıyor. Bağcıklı kapamaya sahip üründe yer alan fermuar detayı, ayakkabıları giymenizi ekstra kolaylaştırırken stilinize estetik bir görünüm katıyor. Konforlu iç tabanı, gün boyu ayaklarınızın rahat hissetmesini sağlıyor.

Her kombin ile rahatlıkla tercih edebileceğiniz Elara Chunkyrayan Bot'u satın almak için buraya tıklayın.

4. Sportif tarzından vazgeçmeyenlere Clarks Un Maui Lace Sneaker

Rahat, kaliteli ve aynı zamanda günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz beyaz bir model mi arıyorsunuz? O zaman size önerimiz estetik tasarımıyla beğeni kazanan Clarks Un Maui Lace Sneaker. Ayakkabının yumuşak iç astarı, nefes aldıran delikleri sayesinde konforu arttırıyor. Tüy kadar hafif olan orta tabanı ise ayağınızda yokmuş hissi yaratıyor. Ultra hafif ürün, ağırlık yaratmadığı için ayaklarınızı yormuyor. Deriden üretilen ayakkabı, hem yürüyüş gibi aktivitelerde hem günlük kombinlerinizde size eşlik ediyor.

Bağcıklı kapaması ve kahverengi detayları ile çok seveceğiniz Clarks Un Maui Lace Sneaker'ı sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

5. Hem şık hem konforlu: CHFQ Kovboy Çizme

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Nostaljik bir stile sahip CHFQ Kovboy Çizme, sizin için seçtiğimiz bir diğer model. Kauçuk tabanı sayesinde yere sağlam bir şekilde tutunan botun topuk yüksekliği 4,5 cm. Poliüretan materyal ile üretilen ayakkabı oldukça dayanıklı. Yumuşak, ince ve kadife astarı sayesinde ayakları sıcak tutan bot; gün boyu konfor sağlamak için yastıklama özelliğine sahip. Hafif yapısı sayesinde uzun yürüyüşlerde bile tercih edebileceğiniz ayakkabı, estetik tasarımlı sırt bağı ve kahverengi arka detayı ile oldukça dikkat çekici.

Etek ve pantolonlarla şık bir uyum yakalayacağınız CHFQ Kovboy Çizme'yi buradan satın alabilirsiniz.

6. Cep tasarımıyla çok seveceğiniz Woyada Combat Botu

Şık tasarımıyla beğeni kazanan Woyada Combat Botu, dolabınızın vazgeçilmez üyesi olmaya aday. Her kıyafete uyum sağlayan bu dövüş botları, çıkarılabilen çanta detayları ile sıra dışı bir tarz yakalıyor. Ayarlanabilen bağcıklarının yanı sıra yanlardaki fermuarları sayesinde kolayca giyilebilen ayakkabı, yuvarlak ön tasarımı ile ayaklarınızın rahat hissetmesine olanak sağlıyor. Yüksek kaliteli kaymaz tabanı, yere sağlam bir şekilde tutunarak güvenli bir kullanım imkanı tanıyor.

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7. Yumuşacık dokusuyla sizi saran MODALİST Inf-01

Yumuşacık tüylerle sarmalanmış şık bir bota ne dersiniz? MODALİST Inf-01 Tüylü Bot Ayakkabı, iddialı tarzınızı yansıtmanıza imkan tanıyor. Gizli topuk tasarımına sahip bot, bilek üstüne kadar uzanıyor. Konforlu iç tabanı, ayakların gün boyu rahat etmesini sağlıyor. 2 cm yüksekliğindeki topuk kısmı, poliüretan materyalden üretiliyor. Sadece 360 gr ağırlığındaki bot, ayakları yormadığı için uzun yürüyüşler için tercih edilebiliyor. Tüylü dış yüzeyi, uzun süre formunu koruyor.

Konforlu bir kullanım için tam bedende almanızı önerdiğimiz MODALİST Beyaz Inf-01 Tüylü Bot Ayakkabı'yı buradan satın alabilirsiniz.

8. Estetik tasarımıyla Muya Joy Bot

Siyah ve beyazın eşsiz uyumu ile tasarlanan Muya Joy Bot, siyah taban ve bağcıkları ile özgün bir tarz yakalıyor. Hakiki deriden üretilen üst kısmı, ayaklarınızı soğuktan koruyor. Poliüretan dış tabanı yeri sağlam bir şekilde kavrarken konforlu iç tabanı ayaklarınızın rahat hissetmesine yardım ediyor. 14 cm bilek yüksekliği ile estetik bir görünüme sahip olan botun hem bağcık detayları hem fermuarı mevcut. Bu sayede oldukça kolay bir şekilde giyilip çıkarılabiliyor.

Zamansız bir stil yakalayan Muya Joy Bağcıklı Hakiki Deri Bot'u incelemek ve sipariş oluşturmak isterseniz sizi böyle alalım.

9. Topuklu ayakkabıdan vazgeçemeyenler için Bescobel Berlina Şeffaf Topuk Bot

Topuklu ayakkabıların yarattığı o muhteşem etkiden vazgeçmek istemeyenler için önerimiz Bescobel Berlina Şeffaf Topuk Bot. Asil tasarımıyla beğeni kazanan ürün, bilek üstünde biten boyu ile hem etek ve elbiselerle hem pantolonlarla harika bir uyum yakalıyor. Ofiste ya da günlük kullanımda tercih edebileceğiniz botun sivri burnu, duruşunuza daha iddialı bir dokunuş yapıyor. Şeffaf topuk detayı ve ince tabanı ile dikkat çeken ayakkabı, estetik bir duruş sergiliyor.

Havalı bir görünüm için tercih edebileceğiniz Bescobel Berlina Şeffaf Topuk Bot'u satın almak için buraya tıklayın.

10. Rahatına düşkün olanlara Bescobel Zerra Cilt Bot



Kış aylarında da rahatlığından ödün vermek istemeyenler için önerimiz Bescobel Zerra Cilt Bot. Suni deri dış yüzeyi tekstil detaylar ile taçlandırılan bot, bileklerinizin biraz üzerinde bitiyor. Önden fermuarlı tasarımı ile hem sıra dışı bir tarz yaratıyor hem rahatça giyilip çıkarılabiliyor. Topuk yüksekliği 3,5 cm olan kalın tabanı, yere sağlam basarak güvenli bir yürüyüş imkanı tanıyor. Terletmeyen sıcak astar iç materyali, ayaklarınıza konfor sunuyor.

Standart ayak ölçüleri ile hazırlandığı için tam kalıp almanızı önerdiğimiz Bescobel Zerra Cilt Bot'u sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

