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Botoks yaptırdı, çift görmeye başladı! 3 kadın hastanelik oldu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde botoks yaptıran ikisi kardeş 3 kadın, bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları yaşadı. Solunum, konuşma ve yutkunma güçlüğünün yanı sıra görme bozukluğu ve çift görme şikayetleri yaşayan kadınlar Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Cemile Ateş (42), kız kardeşi Tuğba Ç. (40) ve arkadaşları H.A. (36), Tarsus'taki bir güzellik merkezine botoks yaptırmak için gitti.

Botoks yaptırdı, çift görmeye başladı! 3 kadın hastanelik oldu 1

Burada uygulama yaptıran 3 kadında bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları ortaya çıktı. Kadınların solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü, görme bozukluğu ve çift görme gibi şikayetler yaşadığı iddia edildi.

Cemile Ateş'in ise uygulamadan yaklaşık 15 gün sonra sağ göz kapağında düşme meydana geldiği belirtildi.

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın, daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SAĞ GÖZ KAPAĞINDA DÜŞME, ÇİFT GÖRME...

Yaşadıklarını anlatan Cemile Ateş, "Tarsus'ta bir güzellik merkezinde migrene iyi gelecek diye kız kardeşim ve arkadaşımla botoks uygulaması yaptırdık. Fakat yaptırdıktan 15'inci günün sonunda sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi. Solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü yaşamaya başladım. Kız kardeşimde de görme bozukluğu, çift görme meydana geldi. Yoğun bakımda da birçok hasta var bu şikayetten dolayı. Yapan hanımefendiyle de bir türlü irtibata geçemiyoruz, bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Ben bu konuda şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Botoks yaptırdı, çift görmeye başladı! 3 kadın hastanelik oldu 2

"GÖRME BOZUKLUĞU, SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ, KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ"

Aynı yerde botoks yaptıran başka kişilerin de benzer sağlık sorunları yaşadığını ileri süren Ateş, "Aynı yerde diğer hastalarda da benzer şikayetler var. Görme bozukluğu, solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü" dedi.

Ateş, jandarmadaki ifadesinde, sorumlulardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
botoks güzellik merkezi
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