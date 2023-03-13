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Açıklamalar peş peşe geldi... Eğitime kar engeli! Açıklama geldi: 1 gün ara verildi

13.03.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun orta kesiminde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kar tatili haberleri gelmeye başladı. Valiliklerden ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalara göre Tokat, Yozgat, Çorum ve Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Açıklamalar peş peşe geldi... Eğitime kar engeli! Açıklama geldi: 1 gün ara verildi

Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan Yozgat, Samsun ve Çorum'dan da kar tatili haberleri geldi. İşte haberin detayları...

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir." dedi.

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YOZGAT

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde taşımalı eğitime, Aydıncık ile Çekerek ilçelerinde ise tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

HTR

ÇORUM

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen okulların güncel listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek. (AA)

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Tokat Yozgat kar tatil

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