Açıköğretim kitabında cinsiyetçi sorular: Aşağıdakilerden hangisi kadını çekici yapar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji 1 ders kitabının test bölümünde “Kadını daha çekici yapan özellikler nelerdir?”, “Hangi işi yapan kadınlar daha çekicidir?”, “Erkeklerin eş seçerken önem verdikleri ölçüt nedir?” gibi sorular yer aldı.

“Kıskançlığın bir nedeni değildir?” gibi pek çok sorunun yer aldığı ders kitabında “Sevilen kişiye aşırı bağımlılık”, “İlişkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme” gibi şıklar da bulunuyor.

Evrensel’den Cihan Çelik ve Zeliş Irmak’ın haberine göre, cinsiyetçi ifadelerin yer aldığı sorulardan bazıları şöyle:

1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi kadını daha çekici yapar?

a. Erkek gibi davranması

b. Güçlü görünmesi

c. Cinsiyetine uygun rolleri oynaması

d. Bağımsızlığına düşkün olması

e. Çaresiz gözükmesi

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: C

2- Aşağıdaki işlerden hangisini yapan kadınlar daha çekicidir?

a. Tezgâhtarlık

b. Yöneticilik

c. Danışmanlık

d. Şoförlük

e. Pilotluk

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

3- Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin eş seçerken önem verdikleri bir ölçüttür?