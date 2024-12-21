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Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı: Dikkat! Kolay bulaşıyor günlerce geçmiyor…

21.12.2024 08:15
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Öksürük, eklem ağrısı, sindirim sistemi bozukluğu… Eğer bugünlerde bu rahatsızlıkların hepsini yaşıyorsanız uzmanların tabiriyle dörtlü virüse maruz kalmış olabilirsiniz. Acil servisler bu dönemde bu şikayetlerle dolup taşıyor. Peki nasıl önlem alabiliriz ve hastalığı kolayca nasıl atlatabiliriz? İşte cevabı…

Acil servisler doldu taştı! Bu sefer de ‘dörtlü virüs’ tehlikesi başladı: Dikkat! Kolay bulaşıyor günlerce geçmiyor…

Dörtlü virüs hastaneleri doldurdu. Kolayca bulaşabiliyor, bağışıklık sistemini altüst ediyorlar. Haftalarca geçmek bilmeyen hastalığın nedeni virüslerin aynı anda vücuda girmesi olarak açıklandı. Uzmanlar özellikle toplu alanlarda maske takmayı da önerse de sağlıklı beslenmenin en güçlü silah olduğuna dikkat çekiyorlar.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Gökçe Demir şu anda sıklıkla görülen virüsleri ce semptomlarını tek tek açıklayarak bu hastalıkların bir insandan diğerine kolay bir şekilde hapşırık, aksırık gibi partikül çıkartılarak bulaşabilmekte olduğunu belirtti. ATV Haber’e konuşan Demir ayrıca dörtlü virüs tehlikesine de dikkat çekerek o virüsleri ve özelliklerini tek tek saydı:

“RSV virüs var; özellikle 0-2 yaş arası bebeklerde zatürreye yol açabilen, ateş, öksürük gibi semptomlarla seyreden ve en sonu covid-19 enfeksiyonu. ‘Rhino Enterovirüs’ var özellikle; uzayan nezle, viral gribal semptomlar yapan. Bir diğeri ise influenza; kas eklem ağrıları, baş boğaz ağrısı ve 40 santigrat derecelere kadar ulaşan ateşle seyreden.”

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ACİL SERVİSLERE BU ŞİKAYETLERLE GELİYORLAR

Acil Tıp uzmanı doktor Gültekin Akyol hastaların genellikle boğaz ağrısı, öksürük, balgam, kulak ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle gelmekte olduğunu belirterek “Virüs kaçınılmaz her sene değişik tiplerle geliyor. Aşılar yapılıyor aşılar da kısmen koruyucu oluyor. Grip aşıları özellikle dönemsel olarak yapılan aşılar ve bir önceki atak dönemindeki suça göre yapılıyorlar. Bu dönemde görece etkinliği biraz düşük olmakla birlikte mutlaka grip aşısı yapılmasını yine de öneriyoruz.” şeklinde konuştu.

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“SÜREKLİ HASTALAR BİR TÜRLÜ İYİLEŞMİYORLAR”

Hastaları ise yakalandıkları virüslerin uzun süreli etkisini göstermesinden şikayet ederek “İki tane küçük bebeğim var. İkisi de her gün hastalar yaklaşık bir aydır iyileşmiyorlar. Sürekli alt solunum ve üst solunum yolu enfeksiyonları geçiriyorlar. Sürekli hale geldi. Sürekli ilaç ve antibiyotikle maalesef çözüm bulamıyoruz” dedi. Bir diğer hasta ise “Doktor tedavisi bir yere kadar oluyor ama sonra sürekli tekrarlıyor. Ansızın yakalanıyoruz bunlara” ifadelerini kullandı. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
virüs Doktor hastane acil servis hastalık salgın
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