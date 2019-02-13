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Açlık grevindeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

98 gündür açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hastaneye kaldırıldı.

Açlık grevindeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım 2018'de, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan ve 25 Ocak'ta tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 22 Ocak 2018'de gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, 31 Ocak 2018'de, 'terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'terör örgütüne üye olma' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan Güven, 24 Haziran 2018'deki genel seçimde, HDP'den Hakkari milletvekili seçildi. Güven, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım 2018'de, tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevi'nde açlık grevine başladı. Cezaevinde 79 gün açlık grevini sürdüren Güven, 25 Ocak'ta yargılanmasına devam edilen Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Leyla Güven, açlık grevinin 98'inci gününde, Bağlar'daki evinde rahatsızlandı. Güven, öğleden sonra göğüs ağrısı şikayeti üzerine, eve çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

'ANNEM MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYOR'

Diyarbakır'da, açlık grevini sürdürdüğü evinde rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Temizkan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, annesinin tedaviyi kabul etmediğini kaydederek, "Annem Leyla Güven açlık grevinin 98'inci gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin. Lütfen" dedi.

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(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çocuklar gençler olur olmaz yere şu barış işaretini sizler bari yapmayın bakın terörist destekçisine görüyormusunuz,adı m.v. ama PKK ya terör örgütü demiyor, bizim maaşımızdan vergi ödeniyor,ya benden vergi almayın yada onları meslisden atın, mecburmuyum ben sırtımda taşımaya.
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