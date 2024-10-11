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Acun Ilıcalı sandalye fırlatıp, konseyi terk etmişti! Nagihan Karadere'den aylar sonra Survivor itirafı! Orada yaşananları ilk kez anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 13:56
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Survivor All Star 2024 sezonu büyük bir heyecanla son bulmuş ve yarışmanın şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu. Survivor'da en unutulmaz anlardan birisi ise Acun Ilıcalı'nın konseyde sinirlenip sandalye fırlattığı anlar olmuştu. Survivor'ın efsane isimlerinden biri olan Nagihan Karadere o gece yaşananları ilk kez anlattı. Acun Ilıcalı'yı çılgına çeviren olay bakın neymiş...

Acun Ilıcalı sandalye fırlatıp, konseyi terk etmişti! Nagihan Karadere'den aylar sonra Survivor itirafı! Orada yaşananları ilk kez anlattı

Survivor All Star 2024 sezonu büyük bir heyecanla son bulmuş ve her bölümüyle gündem olmayı başaran yarışmanın şampiyonu ise Ogeday Girişken olmuştu.

Survivor 2024'ün en unutulmayan olayı ise Acun Ilıcalı'nın konseyde sinirden çılgına döndüğü ve sandalye fırlatıp gittiği anlar olmuştu. Acun Ilıcalı'nın bu görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüş uzun süre konuşulmuştu.

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'EKRANDA TAMAMINI GÖSTEREBİLSEYDİK...'

Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel teması sonrası bu kadar sinirlendiği ortaya çıkan Ilıcalı konuya dair yaptığı açıklamada 'Tabii ki siz ekranda yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz bizim yaşadıklarımızı çünkü yayıncılık kuralları gereği bizim gösterdiğimiz özenden dolayı biz yüzde 75'ini gösteremedik. İki video göstersem şok geçirirsiniz' demişti.

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Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nagihan Karadere bugün Aramızda Katılsın programına katıldı ve Acun Ilıcalı'yı bu denli sinirlendiren olayı şöyle anlattı;

'ORADA DELİRMESİNİN SEBEBİ...'

"Kafamı böyle eğdim o an var ya mikrofonumu çıkartıp yürüyüp gitmek istedim. Dedim adam herhalde kalp krizi geçirecek. Kafamı kaldırdığım an daha büyük bir kıyamet kopacak. Acun beyin şu hali tarihte yoktur. Acun beyin orada delirmesinin sebebi Sercan çok komik bir arkadaşımız. Olmadık yerde olmadık espriler yapıyor. Tartışmanın üzerine herkes bırakıp gitti. Sercan dedi ki 'ben bu gidişle finali garantiliyorum' dedi.

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Biz kıs kıs gülmeye başladık. Acun bey de o gülüşümüzü olayın sonucu olarak değerlendirdi. Sercan'ın söylemiş olduğu şakaya güldük. Acun bey o gülüşü görünce çileden çıktı. Acun bey dedim olayın gidişatına gülmedik Sercan'a güldük. Ondan sonra yumuşadı."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Nagihan Karadere Ogeday Girişken
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