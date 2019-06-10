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Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşıyla görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın Washington'da ABD'li mevkidaşı William Barr ile görüşecek - Görüşmede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin de değerlendirilmesi bekleniyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın Washington'da ABD'li mevkidaşı William Barr ile görüşecek.

Türk Günü etkinlikleri nedeniyle ABD'ye giden Bakan Gül, Newyork'taki temaslarını tamamladıktan sonra Washington'a geçecek. Bakan Gül, 11-12 Haziran'da Washington'da çeşitli görüşmeler yapacak, ziyaretlerde bulunacak.

Gül, 11 Haziran Salı günü ABD Adalet Bakanı William Barr ile bir araya gelecek. Gül ve Barr arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği konuları masaya yatırılacak. Ayrıca görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Gül 12 Haziran'da ise Kongre üyeleri ve ABD'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

Jamestown Foundation ve Türk Miras Vakfında (Turkish Heritage Organization) düzenlenecek toplantılarda da siyaset ve akademi dünyasından önemli isimlerle görüşecek olan Bakan Gül, Maryland'deki ABD Diyanet Merkezini ziyaret edecek.

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