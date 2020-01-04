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  4. Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Eski CEO Carlos Ghosn'un, kaçışıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'de soruşturma devam ediyor. Şu an itibarıyla Japon makamlarından adli yardımlaşmayla ilgili bir talep gelmedi. Uçaklarla ilgili de tedbir konuldu. Yargı süreci devam ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılıyor.

İşte Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları:

NISSAN ESKİ CEO'SUNUN KAÇIŞI

Bu konuyla ilgili Bakırköy Başsavcılığı soruşturmayı başlattı ve 7 kişi hakkında gözaltı işlemi yapılmıştı. Bu kişilerden 5 kişi tutuklandı. Pilotlar ve firmanın yetkilisi tutuklandı. Soruşturma sürdürülüyor. Orada yabancılar var, transit geçişi yapanlar, bunların ifadeleri dikkate alınarak soruşturmayı yürütecekler. Bu konuda Başsavcılık da açıklamasını yaptı.

Başka ülkelerde işlenen hususlar, suçlar var. Kırmızı bülten çıkarsa tüm dünyadaki ülkeler, suçlunun iadesiyle ilgili; ilgili ülke mahkemesine iade etmesi gerekiyor. Türkiye zaten anlaşmanın bir parçası. Türkiye'de öyle bir fail varsa bu konuda ilgili ülkeye iadesini yapacaktır. Bu olayla ilgili Türkiye'de bu olaya destek olanlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Mahkeme kararı sonuçlanmadan da konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız. Sıcak, yeni bir olay.

JAPONYA İLE TEMAS KURULDU MU?

Japonya'dan da adli yardımlaşma talebi gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı merciileri bu konunun peşinde. İlgili uçaklarla ilgili de tedbir kondu.

LİBYA TEZKERESİ

Türk askeri, Mehmetçiğimiz hiçbir ülkeye hukuk dışı bir gayeyle gitmemiştir. Tüm adımlarını anayasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde atmıştır. Türkiye, BM'nin kabul ettiği meşru hükümetin daveti adına bir ihtiyacı karşılamak üzere tezkere kararı almıştır. Bu tezkere anayasaya göre TBMM tarafından kabul edilmiştir.

Bizim Akdeniz'deki egemenliğimiz, ülkemizin çıkarları ve yine Türkiye'ye yönelik tehditlerin kaynağında bertaraf edilmesi; bu coğrafya ne kadar istikrarlı olursa Türkiye'nin güvenliği de aynı şekilde artacaktır.

Biz Libya'ya Türkiye'nin çıkarları için, ülkemizin çıkarları için bir karar aldık. Elbette bunun çerçevesini hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz hem TSK ihtiyaca göre kullanacaktır.

TÜRKİYE'NİN ELİ ZAYIF MI? BİRAZ YALNIZ MI KALDI TÜRKİYE?

Türkiye aramalarını hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Önemli olan bizim hukuka uygun davranıp davranmadığımızdır. Biz de kendi egemenlik alanlarımızda adımlarımızı atıyoruz.

Türkiye'nin haklarından kullanmasından rahatsız olanların beyanları bizi ilgilendirmez. Türkiye egemen bir ülkedir. Türkiye adımlarını atar, söylenen şeyler kendilerini bağlar. Bizim tüm yapmış olduğumuz adımlar birilerini rahatsız edebilir. Ama Türk milletinin çıkarları için biz adımlarımızı atacağız, haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Bizim için temel çizgi uluslararası hukuk haklarını kullanmaktır.

RUM KESİMİNİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VEREBİLİR Mİ?

Hiçbir sonuç vermez. Türkiye bu anlamda, meşru bir şekilde haklarını kullanmaktadır. Tehditler ki beyanlar da oldu, bunların hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Türkiye gereken cevabı vermeye de muktedirdir. Hukuk dışı hiçbir açıklamaya itibar etme düşüncemiz de yok.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Carlos Ghosn abdülhamit gül

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