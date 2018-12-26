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Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na yanıt: Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in, "Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler." sözlerine, "Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz" yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na yanıt: Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in, "Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler." sözlerine yanıt verdi.

"RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Abdulhamit Gül, ""Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı İsrail Adalet Bakanı'nı da fazlasıyla rahatsız etmiş. İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYELET SAKED NELER SÖYLEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun epey dil döküp ikna edemediği basına sızarken Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama gelmişti. Ordu Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirtmişti. Şaked, "Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, Erdoğan'ı güçlendiriyor ki, kendisi bir Yahudi karşıtı." demişti.

ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki Kürt savaşçıları olumsuz etkileyecek olmasını da kınayan İsrailli bakan, şunları söylemişti:

"Kürtler büyük kahramanlar. Onların sayesinde Batı'nın IŞİD ile savaşı başarıya ulaştı. Onlar müttefiklerimiz ve Türklere karşı verdikleri mücadeleyi kazanmalarını umuyorum. Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler."

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAHU TEEEEE EN BAŞINDA DEDİK; BÖLGEDE SÖZDE KURULACAK KÜRDİSTAN 2. İSRAİL OLCAK DEDİK.BARZANİDE ONLARIN KULU KÖLESİ DEDİK DEĞİLMİ? 60 YILDIR ÇOK TİTİZ ÇALIŞTILAR TÜM KÜRT KARDEŞLERİMİZ ÜZERİNE BÖLGEDE. BAKINIZ 1900 YILINDAN BERİDİR TÜRK TÜRKÇÜLÜK DİYE DİYE BU MİLLETİ GENİRTTİ ADAMLAR ,ŞİMDİDE KÜRT KÜRTÇÜLÜK DİYE DİYE GENİRTECEKLER MÜSLÜMANLARI BU TOPRAKLARDA DEDİK. İSRAİLDEN DOST ASLA OLMAZ DEDİK HALADA DİYORUZ.ÇÜNKİ O KAVİM '''YÜCE ALLAHIN LANETİNE MAZHAR OLAN BİR KAVİMDİR'''' BİZDEKİ SÖZDE SAHTE ALİMLER KİMSEYİ ALDATMASIN DOSTUMUZ DİYEREK.ONLAR ÖLDÜRMEK İÇİN YAŞARLAR DAİMA DÜNYADA.NOKTA
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