Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na yanıt: Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in, "Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler." sözlerine yanıt verdi.

"RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Abdulhamit Gül, ""Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı İsrail Adalet Bakanı'nı da fazlasıyla rahatsız etmiş. İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYELET SAKED NELER SÖYLEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun epey dil döküp ikna edemediği basına sızarken Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama gelmişti. Ordu Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirtmişti. Şaked, "Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, Erdoğan'ı güçlendiriyor ki, kendisi bir Yahudi karşıtı." demişti.

ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki Kürt savaşçıları olumsuz etkileyecek olmasını da kınayan İsrailli bakan, şunları söylemişti:

"Kürtler büyük kahramanlar. Onların sayesinde Batı'nın IŞİD ile savaşı başarıya ulaştı. Onlar müttefiklerimiz ve Türklere karşı verdikleri mücadeleyi kazanmalarını umuyorum. Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler."

