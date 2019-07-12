HABER

Adalet Bakanı Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti. Baba Halisdemir’in elini öpen Bakan Gül, Ömer Halisdemir’in mezarı başında dua etti.
Bakan Gül, bir dizi ziyaret ve inceleme için Niğde’ye geldi. Bakan Gül’ün ilk durağı 15 Temmuz’un simge ismi kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarı oldu. Dua edip mezarına su döken Gül, şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü. Mezarlık ziyareti sonrası 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan Gül, "Şehidimiz Ömer Halisdemir’i ziyaret ederek dualarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için milletimizin birliği dirliği için canını veren tüm şehitlerimize bizler ne yapsak azdır. Bizler çok şey borçluyuz, bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa onların sayesinde. Ömer Halisdemir 15 Temmuz’un sembol kahraman isimlerinden ve nitekim onun adı hep güzelliklerle hep iyiliklerle anılacak. Doğan çocuklar hep onun ismiyle doğdu. Bunlar darbeciler hep ihanetle anılıyor ve hep öyle anılacak ama şehitlerimiz hep iyilikle güzellikle anılacak, hayırla anılacaklar. Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllarda geçse şehitlerini hep gıptayla hep hasretle ve minnetle yad edecektir" dedi.
Bakan Gül’e Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı M. Fatih Camgöz, Ağır Ceza Reisi Ömer Dadal ve diğer yetkililer eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Adalet Bakanı Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiAdalet Bakanı Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiAdalet Bakanı Gül, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonuİstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu
Özkan ailesinin gurur günüÖzkan ailesinin gurur günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

Urartuların gizemli tapınağının mimari sırrı araştırılacak

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

EÜ’de 15 Temmuz anması

EÜ’de 15 Temmuz anması

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleriyle ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.