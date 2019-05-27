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Adalet Bakanı Gül’den reform vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 21:55 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ekonomik, hukuki ve demokratik anlamda reformların yapacağı bir döneme girildiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız 30 Mayıs’ta yargı reformunu kamuoyuyla paylaşacak” dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep STK temsilcileri, iş adamları ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi.

Adalet Bakanı Gül’den reform vurgusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ekonomik, hukuki ve demokratik anlamda reformların yapacağı bir döneme girildiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız 30 Mayıs’ta yargı reformunu kamuoyuyla paylaşacak” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep STK temsilcileri, iş adamları ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Gül, reform vurgusu yaparak, şimdi eksiklikleri düzeltmenin, özgürlükleri arttıracak ekonomik hukuki ve demokratik reformlar için adım atmanın zamanı olduğunu belirtti. Bakan Gül, dönemin özgürlükleri arttırma ve eksiklikleri giderme zamanı olduğunu vurgulayarak, “Bugün demokrasi standartlarını daha da yukarıya çıkartma zamanı, şimdi özgürlükleri daha da arttırma zamanı, şimdi adaleti daha da tahkim etme zamanıdır. Bütün eksikliklerin farkındayız. 17 yılda önemli reformlar yaptık. Özellikle darbe girişiminin ardından ekonomik hukuki ve demokratik anlamda atılacak adımların hızlı bir şekilde yapılmasına hep beraber giriyoruz. Bu konuda özgürlükleri daha da arttırıcı bütün adımları atacağız. Tüm vatandaşlarımızın eşit olacağı eksiklikleri giderici bütün adımları atacağız” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı yargı reformunu kamuoyuyla paylaşacak”
Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’e kadar ki yargı reformunu kamuoyuyla paylaşacağını belirterek, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız 30 Mayıs Perşembe günü 2023’e kadar ki yargı reformunu da tüm kamuoyuyla paylaşacak. Bizim temel yaklaşımımız insanımızın özgürlüğünü ve ekmeğini arttırarak Türkiye’yi büyütmektir. Bugün 27 Mayıs seçilmiş bir iradeye yapılmış bir darbenin yıl dönümü bu ülkede ne zaman milletin adamları bir şey yapmaya kalkışsa bu millet ne zaman başını kaldırsa vesayetçiler hep devreye girmiştir. Bu örnekler artık tarihte kalmıştır. Milletimiz vesayetçi anlayışı tarihin çöp tenekesine gömmüştür” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Zor şartlarda bir kişiye bile istihdam sağlamak, onların evlerine ekmek götürmesini sağlamak en büyük ibadetlerden bir tanesidir. Herkes büyük bir gayretle çalışıyor. Biz belediye başkanları olarak kalkınma ve demokrasi yerelde başlar anlayışıyla bütün gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül’den reform vurgusu

Adalet Bakanı Gül’den reform vurgusu

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