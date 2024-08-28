Adalet Bakanı'ndan 'Dilara Çiçek' açıklaması! Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Bakan Tunç, bu zihniyetin eski Türkiye’de kaldığını belirterek, "Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

CHP LİDERİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, de 12-15 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Dünya Dişhekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen Diş Hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile telefonla görüştü.

Özel, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, Çiçek’in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle üzüntülerini ve tepkisini dile getirdi.

"BİR DAHA TEKRARLANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Özel, “Öğrencilik yıllarımda da bu tür ayrımcı uygulamalara hep karşı çıkıyordum. O günlerin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen benzer ayrımcılıkların hala yaşanıyor olmasından büyük üzüntü duydum. Bu yaşananların küçük ve kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Özel, Çiçek’i 9 Eylül günü Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır