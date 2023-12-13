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  4. ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: ÖSYM ile Adalet Bakanlığı sınav yerleri nasıl öğrenilir? Ais.osym.gov.tr ekranı!

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: ÖSYM ile Adalet Bakanlığı sınav yerleri nasıl öğrenilir? Ais.osym.gov.tr ekranı!

13.12.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Konuya dair açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyorlar. Peki, ÖSYM ile 2023 Adalet Bakanlığı sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ais.osym.gov.tr Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi ekranı...

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: ÖSYM ile Adalet Bakanlığı sınav yerleri nasıl öğrenilir? Ais.osym.gov.tr ekranı!

Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri ile ilgili ÖSYM'nin sosyal medya hesabında ve internet sitesinde yazılı açıklama yayımlandı. 2023 Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri bugün itibarıyla adayların erişimine açıldı. , ais.osym.gov.tr Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi ekranına ve ÖSYM'den yapılan açıklamanın deatylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ösym

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi ekranı erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ile 2023-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2023-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Adaylar, 23 Aralık 2023 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, 24 Aralık 2023 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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