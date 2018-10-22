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"Adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk: - "Hukuk mücadelesinde adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum" - "Ben milletime başsağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Gerektiği zaman biz de şehit olmaya razıyız"

Şehit Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edildiği saldırıya ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara ilişkin, "Hukuk mücadelesinde adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum." dedi.

Safitürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen hukuk mücadelesinde şehidin kanının yerde kalmadığını söyledi.

Vatan için kendisinin de şehit olmaya hazır olduğunu dile getiren Safitürk, "Şairimiz 'Bir ülke, uğrunda ölen varsa vatandır' diyor. Buna hepimizin hazır olması lazım. Çocuğumuz da bu uğurda vatan için millet için devlet için şehit olmuştur. Önce benim çocuğumdu, şehit olunca 80 milyonun, milletimizin çocuğu oldu. Milletimizin bize gösterdiği ilgi ve alakayla anlıyoruz ki bu bizim değil milletimizin kaymakamı." diye konuştu.

Baba Safitürk, hukuk mücadelesinde adaletin yerini bulduğunu düşündüğünü belirterek, "Başkumandanımız, reisimiz, Cumhurbaşkanımız meydan konuşmalarında, 'Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak.' demişti. Doğrudur, hukuk yerini bulmuştur. Kalan kimseler varsa da onlar da hesap verecektir ama biz rahatız, hukuk yerini bulmuştur, herkes hak ettiği cezayı almıştır. Ben milletime başsağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Gerektiği zaman biz de şehit olmaya razıyız." ifadelerini kullandı.

Safitürk, konuşmasının ardından şehit oğlunun mezarı başına gidip, dua etti.

- Dava

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme tarafından, sanık Tahsin Erdaş'a ise "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası verildi.

Mahkeme, diğer sanıkların isnat edilen suçlardan beraatlerini, tutuklu 5 sanığın da tahliyesini kararlaştırdı.

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- Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığı'nca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuş, saldırıda şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı.

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