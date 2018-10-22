Şehit Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edildiği saldırıya ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara ilişkin, "Hukuk mücadelesinde adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum." dedi.

Safitürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen hukuk mücadelesinde şehidin kanının yerde kalmadığını söyledi.

Vatan için kendisinin de şehit olmaya hazır olduğunu dile getiren Safitürk, "Şairimiz 'Bir ülke, uğrunda ölen varsa vatandır' diyor. Buna hepimizin hazır olması lazım. Çocuğumuz da bu uğurda vatan için millet için devlet için şehit olmuştur. Önce benim çocuğumdu, şehit olunca 80 milyonun, milletimizin çocuğu oldu. Milletimizin bize gösterdiği ilgi ve alakayla anlıyoruz ki bu bizim değil milletimizin kaymakamı." diye konuştu.

Baba Safitürk, hukuk mücadelesinde adaletin yerini bulduğunu düşündüğünü belirterek, "Başkumandanımız, reisimiz, Cumhurbaşkanımız meydan konuşmalarında, 'Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak.' demişti. Doğrudur, hukuk yerini bulmuştur. Kalan kimseler varsa da onlar da hesap verecektir ama biz rahatız, hukuk yerini bulmuştur, herkes hak ettiği cezayı almıştır. Ben milletime başsağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Gerektiği zaman biz de şehit olmaya razıyız." ifadelerini kullandı.