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  4. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ulaşım zammını açıkladı, özür diledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ulaşım zammını açıkladı, özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 23:32 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otobüslerde öğrenciye yüzde 7,1, tam bilete yüzde 28,5, öğretmene yüzde 33,3 zam yapıldığını açıklayarak, özür diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ulaşım zammını açıkladı, özür diledi

Karalar, otobüslerde son fiyat ‘ayarlaması’nın 3 yıl önce yapıldığını kaydederek, “O zamandan bu yana dolar yüzde 115, akaryakıt tüm dünyada ucuzlarken Türkiye'de yüzde 38 zamlandı” dedi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Karalar, “Çarşı pazar (tüfe) fiyatları resmi verilerle ortalama yüzde 51 zamlandı. Biz tek kuruş zam yapmadık. Çok üzgünüz ama artık başka çaremiz kalmadı. Anlayışınıza sığınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

adanas


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