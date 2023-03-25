Adana’da ağır hasarlı binaya yemek siparişi götüren kurye böyle isyan etti! “35 TL’ye canımı mı vereyim?”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir ederken bölgede büyük bir felaket yaşanmıştı. Afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürerken depremden etkilenen illerden biri olan Adana’da bir kuryenin isyanı sosyal medyada gündem yarattı.

KORKUDAN GİREMEDİ

Depremden etkilenen binayı dışarıdan gösteren kurye, 13. kattan yemek siparişi verildiğini söyleyerek, “Burası Adana Sarıçam. Apartman bakınca zaten yamuk duruyor. Apartman zaten rüzgardan sallanıyor. Ben çıksam ölürüm. Depremden değil, apartman yıkılmasından değil, korkudan ölürüm. 35 TL’ye canımı mı vereyim?” dedi. Can güvenliği olmadığı için binaya girmek istemeyen kuryenin tepkisi kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.