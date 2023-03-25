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  4. Adana’da ağır hasarlı binaya yemek siparişi götüren kurye böyle isyan etti! “35 TL’ye canımı mı vereyim?”

Adana’da ağır hasarlı binaya yemek siparişi götüren kurye böyle isyan etti! “35 TL’ye canımı mı vereyim?”

25.03.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde etkili olmuştu. Şiddetli depremlerin ardından yüz binlerce bina yerle bir olurken çoğu yapı ise hasar aldı. Depremlerden etkilenen illerden biri olan Adana’da ağır hasarlı bir binaya yemek siparişi götüren kuryenin isyanı gündem yaratmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir ederken bölgede büyük bir felaket yaşanmıştı. Afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürerken depremden etkilenen illerden biri olan Adana’da bir kuryenin isyanı sosyal medyada gündem yarattı.

KORKUDAN GİREMEDİ

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Depremden etkilenen binayı dışarıdan gösteren kurye, 13. kattan yemek siparişi verildiğini söyleyerek, “Burası Adana Sarıçam. Apartman bakınca zaten yamuk duruyor. Apartman zaten rüzgardan sallanıyor. Ben çıksam ölürüm. Depremden değil, apartman yıkılmasından değil, korkudan ölürüm. 35 TL’ye canımı mı vereyim?” dedi. Can güvenliği olmadığı için binaya girmek istemeyen kuryenin tepkisi kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

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